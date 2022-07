Sokol Hluboká - Kotlářka Praha 10:7

Páteční večerní utkání pod umělým osvětlením přivedlo do sportovně relaxačním areálu fanoušky Hluboké i baseballistů z pražského Vypichu. Ti poměřili své hlasivky a viděli krásný zápas, dramatický do poslední směny, v němž na hřišti poměřili své síly hned dvě bratrské dvojice. Na nadhozu Kotlářky startoval utkání hostující Vojta Vlach, kmenový hráč Hluboké, a prvním hlubockým pálkařem, který se mu postavil, byl jeho mladší bratr Matěj. Druhou bratrskou dvojicí byli bratři Novákovi, kteří proti sobě stáli jako nadhazovači v osmé směně – levák Jan v dresu Sokola a pravoruký Ondřej v dresu Kotlářky. A šťastnější byl Jan, kterému bylo v zápise připsáno velké W. Ale vítězství Sokola se nerodilo lehce.

Vstup do utkání se příliš nevydařil domácímu nadhazovači Kerminu Guardia. Ve druhé směně si pro první body došli David Komorous a Adam Matuška. Krásným homerunem, svým už třetím v sezoně, kontroval domácí Martin Jiránek. Ve třetí směně navýšila Kotlářka celkem snadno až na 5:1 a Guardiu na nadhozu střídal Viktor Sedláček. K obratu zavelel Josef Novák, po jehož hitu doběhl pro druhý bod Sokola Vasil Zhupanin. Jen pár decimetrů k homerunu chybělo Matějovi Vlachovi, ale po jeho ráně do plotu korigoval Sokol na 4:5. Útok v šesté směně, který vyvrcholil homerunem Vasila Zhupanina, znamenal obrat, Sokol otočil na 7:5, instinktivním zákrokem v poli roztleskal tribuny Kamil Miranda a utkání ve skvělé atmosféře gradovalo. V sedmé směně totiž Kotlářka po homerunu Matyáše Kornackiho srovnala na 7:7. Do rozhodující osmé směny se proti sobě postavila nadhazovačská dvojice bratrů Novákových, z níž lépe vyšel domácí Jan. Proti Ondřejovi se totiž prosadil další Novák, hlubocký Josef, a po jeho singlu doběhl pro rozdílový bod skvělý Vasil Zhupanin. Vítězství pojistil svým šestým homerunem nejlepší pálkař nadstavby Martin Mužík, který poslal pro devátý bod Josefa Nováka a sám došel pro desátý. V deváté směně pak vítězství 10:7 pohlídal pro Sokol na nadhozu Billy Parsons.

Hluboká v extralize baseballistůZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Sokol Hluboká – Kotlářka Praha 5:4

Oba týmy přidaly další skvělé vystoupení v sobotu. Opět byl šťastnější Sokol, který ale málem prohospodařil jasné vedení 5:0, jež držel díky skvělému nadhozu Kelvise Palmy Fernandeze až do sedmé směny. Sokol totiž doma zabral hned v první směně. Proti nadhazovači Kotlářky Maxovi Lukešovi hlubočtí pálkaři postupně získávali mety a pro první bod doběhl po singlu Matěje Dvořáka Martin Mužík. Po dalším skvělém odpalu Kamila Mirandy přišel na pálku a double trefil Jan Líkař a stáhl domů Martina Jiránka a Matěje Dvořáka, čtvrtý bod přidal Kamil Miranda. Stav se neměnil do páté směny, kdy pátý bod domácích přidal po dalším hitu výborného Jana Líkaře Matěj Dvořák. Zdálo se, že Sokol už tenhle duel bude kontrolovat, ale proti byla další bratrská dvojice této série. Nejprve na pálce zaútočil David Komorous, po něm pálil úspěšně Jan Komorous, na pálce se přidali David Bačo a po něm Tomáš Bílek, který poslal pro první bod Davida Komorouse. Jáchym Puš pak odpálil double a bylo to 5:3. V osmé směně Kotlářka dál útočila, Jakub Novák po chybě v poli přidal čtvrtý bod a bylo z toho drama. Za Kotlářku šel utkání zavřít nadhazovač Jan Cacák, za Sokol si osmou směnu odházel Matěj Vlach a devátou směnu úspěšně zavřel Kermin Guardia, který už zvrat nepřipustil a Sokol získal i druhý domácí zápas.

Hosín patří ultralehkým letadlům. Podívejte se na video ze zahájení

Kotlářka Praha – Sokol Hluboká 2:1

Třetí utkání se v neděli přestěhovalo na pražskou Markétu a opět skončilo nejtěsnějším rozdílem. Přes fotbalový výsledek 1:2 se i v horkém nedělním odpoledni děly věci. Především svůj další complet game, tedy kompletně všech devět směn, odházel nejlepší nadhazovač Sokola v Nadstavbě Billy Parsons. A k tomu si stihl jako pálkař dojít v sedmé směně pro rozhodující bod! Druhým hlubockým hrdinou byl Milan Vrábel, který je v dresu Sokola absolutním nováčkem, v Nadstavbě dosud nastupoval především v poli a na pálce hrál v neděli jedno ze svých prvních utkání. Přesto ve třetí směně při svém prvním kontaktu s míčem po dvou ballech trefil homerun a zajistil Sokolu vedení 1:0! To trvalo až do sedmé směny, protože Billy Parsons i nadhazovač Kotlářky Vít Hrdlička nepouštěli pálkaře soupeře do žádné větší akce. Ta přišla až ve zmíněné sedmé směně, kdy Kotlářka střídala hned tři posty, ale hlubocký Billy Parsons trefil double, posunul se pak na třetí metu a Vasil Zhupanin ho poslal pro druhý bod. V dohrávce Kotlářka zle dotírala, obsazovala mety, ale vytěžila jen jeden bod za doběh Jakuba Nováka. V osmé směně střídala na nadhozu, utkání přišel uzavřít Jan Komorous, ale nikdo z jeho spoluhráčů už na pálce nebyl úspěšný a Sokol tak uloupil třetí bod i v Praze na Vypichu. „Viděli jsme krásný gentlemanský baseball a velmi vyrovnanou sérii. Hráči obou týmů se dobře znají a musím ocenit Kotlářku, která bojovala do poslední chvíle. Odpálili jsme sice více homerunů, ale rozhodující rozdíl představovala v této sérii podle mne především hra nadhazovačů. Své utkání suverénně kontroloval Billy Parsons, dobře nám zahrál v sobotu Kelvis Alexander Palma Fernandez a čistou směnu vyzkoušel po zranění i Jan Novák,“ ocenil soupeře i hlubocké hráče trenér Sokola Hluboká Michal Kapr. „Máme před sebou ještě jedenáct utkání Nadstavby a pro jistotu Extraligy, kterou budou mít dva první celky, musíme většinu z nich vyhrát. Je vidět, že kluci v týmu si jdou zodpovědně za svým a věřím, že závěr sezóny úspěšně zvládneme. Velké díky patří hlubockým fanouškům, doma hrajeme před skvělou diváckou kulisou a ta je v baseballu pro pohodu v týmu hrozně důležitá,“ dodává předseda Sokola Hluboká David Šťastný.

Sokol tak má za sebou čtrnáct z celkových dvaceti pěti kvalifikačních utkání a o víkendu se utká s Olympií Blansko a Skokany Olomouc. První utkání sehraje v pátek 29. července od 19.00 hodin v Blansku. V neděli 31. července od 13 hodin pak na Hluboké přivítá Skokany Olomouc. Nedělní zápas s živým komentářem Milana Maříka a Jana Koláře bude streamován na kanále Sokola Hluboká www.baseball-hluboka.cz, další utkání jsou k dispozici na webu České baseballové asociace.