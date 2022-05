Ikona? Radek Mach? Ví to i Zdeněk Pommer

Eagles Praha – Sokol Hluboká 5:4

Smůla, smůla a zase smůla. A prohra, která může moc mrzet. V pátek večer měl v Eagles parku v Praze - Krči Sokol navrch až do osmé směny, do níž vstupoval za vedení 3:1. V prvních třech směnách drželi oba nadhazovači – domácí Tomáš Duffek a hlubocký Billy Parsons – čisté konto. Sokol zaútočil ve čtvrté směně. Scott Mulhearn dosáhl double, následoval přehoz první mety, singl přidal Michal Soukup a Sokol vedl 2:0. Eagles ale dosáhli hned v dohrávce kontaktního bodu po double Martina Červenky. V těchto fázích se na kopci dařilo Billy Parsonsovi, jehož výkon měl vzestupnou tendenci, a stejně tak line-upu Hluboké, který obsazoval mety Eagles a další bod byl na spadnutí. Přinesl ho zdařilý odpal Scotta Mulhearna (2B) a do osmé směny šel Sokol za vedení 3:1. Opět ale, jako i v předešlé sérii s Tempem, přišel útlum v závěrečných směnách. Sokol střídal Billyho Parsonse, který už měl hodně naházeno. A i za Eagles přišel na kopec Tadeáš Zavadil. Změna nadhazovačů přinesla více užitku domácím Eagles, kteří se sérií odpalů Martina Červenky, triplu Filipa Kubíčka a singlů Jana Výbory a Jakea Rogers-Macdonalda dostali do vedení 4:3. S tím nesouhlasil Martin Mužík. Odpálil double, ukradl třetí metu a využil zmatků v obraně Eagles a srovnal na 4:4. Smolný konec ale Sokolu přinesla dohrávka deváté směny, kdy Eagles dokázali metou zdarma, kterou si vystál Martin Červenka, přidat rozhodující pátý bod.

Sokol Hluboká v baseballové extralizeZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Eagles Praha – Sokol Hluboká 11:4

Zatímco páteční a nedělní utkání byla bitvou otevřenou do posledního inningu, to sobotní v krčském Eagles parku drželi domácí pod kontrolou od první směny. Významně jim v tom pomohl výkon Davida Wilsona na nadhozu, který dovolil Sokolu jednou skórovat ve druhé směně a pak zabetonoval obratu a do svého střídání v sedmé směně povolil jen tři doběhy. Mezitím ale kráčeli domácí proti mladým nadhazovačům Sokola bod po bodu k rozdílu a na konci sedmé směny za stavu 11:3 bylo prakticky hotovo, zvlášť když nadhazovač Eagles Mikuláš Hanuš, který utkání zavíral, povolil na sedm outů Sokolu jediný doběh. Toto utkání Eagles vyhráli zaslouženě. Pro Sokol je pozitivní, že svůj druhý letošní homerun trefil Matěj Dvořák, dvoumetové odpaly si připsali Vasil Zhupanin a Scott Mulhearn a dobré momenty měl Petr Síla. Bohužel, tentokrát pálkaři Eagles v čele s Martinem Červenkou, který rovněž trefil homerun a série proti Hluboké mu náramně vyšla, Sokol přestříleli.

Sokol Hluboká – Eagles Praha 4:3

Vítězství vůle a naděje! Sokol v neděli na Hluboké předvedl dokonalý obrat, který ho musí před rozhodující sérií s Arrows patřičně nakopnout! Dokázal v závěru otočit nepříznivý stav 0:3, když na pálce Eagles zlobili hlavně Martin Červenka a Jake Rogers-Macdonald, v osmé směně vyrovnat a v nastavené desáté směně urvat po infarktových kouscích Vasila Zhupanina na pálce rozhodující doběh Matěje Vlacha. Za víru a nasazení si zasloužil potlesk fantastického publika celý tým, posílený o dva nové nadhazovače, Kolumbijce Garmina Villa Kermina, který se představil hlubockým fanouškům poprvé před týdnem, a čtyřiadvacetiletého Venezuelana Kelvise Alexandera Palmy Fernandeze, který měl na Hluboké v neděli, pár hodin po svém příletu, svou parádní premiéru v české Extralize. Ale jako správného lídra týmu a hrdinu utkání je třeba vyzdvihnout Martina Mužíka, který se v šesté směně zdravě naštval, trefil svůj šestý homerun v sezóně a vzbudil Sokol k náporu, který v infarktovém závěru včetně nastavené desáté směny skvěle pohlídal na nadhozu bomber Alexander Palma. A na pálce v nervy drásajícím souboji dotáhl všechno snažení do vítězného konce Vasil Zhupanin, který ve zkrácené hře poslal po souboji nervů s hostujícím nadhazovačem Tadeáše Zavadilem domů rychlíka Máťu Vlacha. Sokol tak v nastavené desáté směně urval zasloužený bod, který může mít v konečném účtování za týden cenu zlata. „Musí nás mrzet první utkání, kdy jsme byli krůček od vítězství, ale nedokázali jsme udržet náskok. Celá série se mohla vyvíjet lépe a tento bod nás bude možná mrzet. Druhé utkání bylo výsledkově jednoznačné. Nasadili jsme do něj naše mladé nadhazovače, kteří v Extralize sbírají zkušenosti a jsou budoucností Sokola. A ve třetím vítězném utkání se výborně předvedli oba noví nadhazovači, Gurdia Villa Kermin a především Kelvis Alexander Palma Fernandez, který předvedl svou třídu a ve svém prvním vystoupení zvládl výborně i vypjaté okamžiky. Opět se ukázalo, jak důležitou osobností je pro tým Martin Mužík, který dokáže v pravý čas převzít odpovědnost a tým nakopnout. My teď máme jedinou šanci: Bez odhledu na postupovou matematiku chceme vyhrát zbývající utkání. A pak budeme čekat na výsledky Hrochů a Arrows, kteří jsou našimi přímými soupeři o postupové místo. Věděli jsme, že dostat se do TOP 6 bude v zúžené osmičlenné Extralize těžší než vloni a uděláme všechno pro to, aby se nám to podařilo,“ říká předseda Sokola Hluboká, nadhazovač David Šťastný.

V pátek 13. 5. se v Ostravě hraje první duel mezi Arrows a Sokolem od 19 hodin, druhé ostravské utkání pak v sobotu 14. 5. od 13 hodin. V neděli 15. 5. se ve sportovně relaxačním centru na Hluboké startuje od 13. hodin. Arrows mají stejně bodů jako Sokol, ale navíc ještě výhodu dohrávky dvou odložených utkání s Tempem Praha, které již má jistotu účasti v TOP 6. A další soused Sokola v tabulce, Hroši Brno, kteří mají při stejném počtu utkání o bod více, hrají poslední sérii s nováčkem soutěže, Technikou Brno, která je beznadějně poslední a nemá již žádné postupové ambice.

Nedělní domácí zápas s živým komentářem Milana Maříka a Jana Koláře bude streamován na kanále Sokola Hluboká www.baseball-hluboka.cz, a všechna utkání Extraligy průběžně na kanále České baseballové asociace.