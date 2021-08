Sokol musel čekat na výsledek posledního utkání svého přímého rivala v boji o čtvrté postupové místo Tempa Praha, které v pondělí večer hostilo Draky Brno (a prohrálo 1:2). Pokud by Tempo zvítězilo, šlo by do semifinále, pokud by poslední zápas s Draky Pražané prohráli, postoupil by Sokol.A to se také stalo. "V semifinále se utkáme právě s Draky."

Tradičně v Deníku nabízíme bilanci z extraligových zápasů:

Arrows Ostrava – Sokol Hluboká 5:3

V pátek večer v Ostravě šel Sokol do vedení ve třetí směně. Získal metu zdarma a sigly se vydařily Vasilovi Zhupaninovi a Michalovi Soukupovi. Sokol vedl 2:0 a James Boyce jako startující nadhazovač držel na uzdě skvělé ostravské pálkaře na uzdě do dohrávky čtvrté směny, kdy skóroval svým stým homerunem Jakub Malík. Na to odpověděl letošním desátým homerunem hlubocký Martin Mužík a Sokol držel naději až do šesté směny. V té sérií hitů Daniela Černého, dvoumetových odpalů Jakuba Novotného a Radima Malíka a hitu Petra Čecha, který hrál svůj pětistý zápas v extralize, Arrows otočili na 4:3. V sedmé směně přidali pátý doběh. Do osmé směny oba týmy vystřídaly nadhazovače. Za hostující Sokol přišel na kopec Jan Novák a Arrows střídali Aleca Lemmona Markem Vykoukalem a v deváté Michalem Kovalem, kteří již nepřipustili zvrat. Sokol tak první utkání série prohrál 3:5.

Arrows Ostrava – Sokol Hluboká 13:3

I v sobotním utkání šel v Ostravě do vedení hostující Sokol, když Standa Hejný stáhl domů pálícího nadhazovače Wesleyho Roemera. Jenže dohrávka druhé směny přinesla hned tři double hity domácích, čtyři doběhy, a Sokol již nedokázal skvěle pálící Arrows zastavit. Ti ukázali svou obrovskou útočnou sílu i proti střídajícím nadhazovačům Sokola Davidovi Šťastnému a Vojtovi Vlachovi sérií dalších hitů. Na zvrat nestačily ani dva homeruny hlubockých Martina Mužíka a Matěje Vlacha.

Sokol Hluboká - Arrows Ostrava 1:5

Rozhodující postupový bod chtěla Hluboká získat v neděli doma před vynikajícími fanoušky, kteří ji celý zápas hnali do útoku. Domácí nadhazovač Billy Parsons a hostující Alexandr Šín drželi pálkaře soupeřů do čtvrté směny, kdy se homerun podařil hostujícímu Jakobu Malíkovi. Hluboká útočila dál, dopředu ji tlačili skvělí diváci, ale body sbírali Ostravští. Dvoubodový homerun Tylera Smitha v šesté směně a dvoubodový odpal Michaela Vykoukala proti střídajícímu nadhazovači Sokola Janu Novákovi v osmé směně znamenal vedení 5:1 pro Ostravské šípy a závěrečný pálkařský tlak Sokola na hostujícího nadhazovače Michala Kovala už zvrat nepřinesl. Sokol přes obrovskou snahu prohrál i třetí utkání 1:5.

Hlubocký Sokol v extralizeZdroj: Deník/ Sokol Hluboká nad Vltavou

"Musíme tak čekat na výsledek pondělní večerní dohrávky mezi Tempem Praha a Draky Brno. Pokud Tempo neuspělo, do semifinále postupuje Sokol Hluboká a byl by to další historický milník jihočeského extraligového baseballu, protože do semifinálových bojů se nikdy žádný jihočeský celek neprobojoval, "uvedl bezprostředně po zápasech s Ostravou předseda klubu David Šťastný. „Hrozně moc jsme chtěli rozhodnout, ale v poslední sérii proti tak silnému týmu jako jsou Arrows se ukázalo, že ještě potřebujeme sbírat zkušenosti pro takto těžká utkání a naučit se lépe zvládat některé herní momenty. Odehráli jsme ale dvě vyrovnaná utkání ze tří a musím kluky jenom chválit. Dokázali jsme se jako nováček dostat to Top 6, což bylo víc, než v co jsme před sezónou doufali. Nyní musíme počkat na výsledek mezi Tempem a Draky. A ať dopadne jakkoliv, návrat do extraligy se nám jednoznačně vydařil a máme dnes tým, na kterém můžeme stavět a být v příští sezóně ještě výš,“ hodnotil po utkání hlavní trenér Sokola Zdeněk Josefus. „Kdyby mi někdo před sezónou řekl, že budeme sahat po semifinále, tak bych mu nevěřil. Extraliga má dnes dva suverény, to jsou Arrows Ostrava a Draci Brno, a nám se podařilo být při extraligové premiéře mezi třemi týmy, kteří jsou hned za nimi. Chceme hrát i nadále férový pohledný baseball, který bude bavit nás a hlavně diváky, kterým za skvělou atmosféru na Hluboké moc děkujeme,“ řekl po nedělním utkání zkušený nadhazovač a předseda Sokola Hluboká David Šťastný.