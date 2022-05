Sokol Hluboká – Tempo Praha 1:2

Největším očekáváním druhého zápasu byla premiéra nového hráče Sokola, pětadvacetiletého kolumbijského nadhazovače Guardia Villa Kermina. Ten přicestoval z jihoamerického tepla uprostřed týdne a bylo vidět, že se v novém působišti zabydluje. Odházel svou premiéru velmi dobře a zdá se, že Sokol našel důstojnou náhradu za Novozélanďana Jimmyho Boyce, který v pondělí odjel do svého nového působiště v New Jersey. Guardio za šest směn nedovolil Tempu ani jeden doběh a Sokol šel do sedmé směny za vedení 1:0. Na pálce se proti výbornému nadhazovači Tempa Jakeu Rabinowitzovi dařilo hlavně rychlému Petrovi Sílovi a Matěji Dvořákovi, kterým se povedly dvoumetové odpaly. Rozhodla sedmá směna a jediný dvoubodový homerun Tempa, který odpálil Filip Smola. Jednobodový náskok už se pak střídajícímu nadhazovači Tempa Ondřeji Vankovi podařilo udržet a doházet čisté utkání. Sokol tak přišel o vítězství jediným šťastným odpalem, ale i v tom je krása baseballu.

Sokol Hluboká v nejvyšší soutěži baseballistůZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Tempo Praha – Sokol Hluboká 2:4

Sokol přijel v neděli do Prahy s cílem bodovat, protože kolem šestého místa, zajišťujícího postup do vyřazovacích částí extraligy, je už pořádně našlapáno a každý bod má cenu zlata. Začátek utkání drželi pevně v rukách oba nadhazovači, Američan Ethan Skuija i dvacetiletý talent Sokola Petr Vojta. Petr házel soustředěně a teprve v páté směně proti němu stáhl jeden doběh Ondřej Blažka, který poslal domů Kryštofa Lukavského. Tempo následně obsadilo všechny mety a trenér Zdeněk Josefus v této obtížné situaci, která mohla být rozhodující, poslal na kopec Štěpána Havlíčka, hráče prvoligového Blanska, který v Sokolu úspěšně hostuje. Štěpán sice daroval Tempu metu zdarma a druhý bod, ale pak vzal osud utkání do své levačky a Tempo už k ničemu nepustil. Přišla ale sedmá směna a parádní nálet Sokola. Na dva auty stáhli běžci Hluboké čtyři doběhy v řadě a Ethana Skuiju, který byl do té doby bezchybný a rozdal 13 strikeoutů, střídal Anthony Fell. Oba nadhazovači pak v závěru nepřipustili žádný náznak útoku a Sokol si doletěl k vítězství, které může mít v boji o TOP 6 cenu zlata. Na pálce se dařilo Petrovi Sílovi, Matějovi Dvořákovi i Martinu Jiránkovi, absolutorium jistě zaslouží i oba hlubočtí nadhazovači.

„Tempo je v tabulce druhé, bylo jasné, že nás čeká těžké trojutkání. Ale řekl bych, že oba týmy z něj musí mít dobrý pocit s tím, že o bod šťastnější bylo tentokrát Tempo. Jako velmi pozitivní vidím výkon Guardia Kermina, který si ve své premiéře počínal velmi dobře. Ukázal, že tým dokáže podržet, odolat tlaku a nepustil pálkaře Tempa k žádné akci. Podle dohody jsme ho kolem stovky nadhozů střídali, protože jsme nechtěli riskovat případné zranění, přeci jen přiletěl z jiných podmínek teprve tři dny před utkáním. Pochválit musím za pražské vystoupení oba naše nadhazovače Petra Vojtu a Štěpána Havlíčka, který nás díky své zkušenosti dokázal dostat z obtížné situace a utkání dovést k vítězství. Nemalou měrou se o ně zasloužil i náš útok, pálkaři dokázali obsazovat mety a při chybách obrany v rychlém sledu vytěžit body, které rozhodly,“ zhodnotil víkendovou sérii hlavní trenér Sokola Zdeněk Josefus.

„Viděli jsme pěkná dramatická utkání s krásnou diváckou atmosférou. V Krči nás přišly podpořit naše hráčky, které tu hrály svůj turnaj, a těší mne, že i pražské publikum s uznáním hodnotilo výkony obou týmů, protože se hrál špičkový korektní baseball. Myslím, že to je dobrá pozvánka pro naše fanoušky na neděli, kdy se na Hluboké představí v přímém souboji o Top 6 Eagles Praha a oběma týmům už půjde o hodně,“ doplňuje předseda Sokola nadhazovač David Šťastný.

V sérii šestého kola se tedy Sokol Hluboká v přímém souboji o postup do TOP 6 utká s dalším pražským týmem – Eagles Praha. První utkání začíná v Praze pod umělým osvětlením v pátek 6. května od 19. hodin, druhé se bude hrát v Krči v sobotu 7. května od 13. hodin, a série se přesune na Hlubokou v neděli 8. května od 13. hodin. Domácí utkání s živým komentářem Milana Maříka a Jana Koláře je streamováno na kanále Sokola Hluboká www.baseball-hluboka.cz, všechna další utkání též na webu České baseballové asociace.