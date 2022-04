V těchto podmínkách prakticky každý odpal mohl znamenat chybu v poli a přinášet body. To si první uvědomili pálkaři hostující Techniky Adam Prudil a Jakub Mánek, kteří získali pro Brněnské ve druhé směně proti jinak spolehlivému nadhozu Billyho Parsonse první dva body. V tuto chvíli se ukázalo, jakou sílu má Sokol ve svých odchovancích a jak poctivě tým pracoval přes zimu.

Trenér Zdeněk Josefus hovořil před sezonou o tvrdé přípravě ve sprinterském koridoru a individuální práci na pálce. A bylo to na hřišti znát. Obrat zahájil Kamil Miranda, který měl po zimní přestávce snad největší hlad po vítězství a první prochladlé utkání mu skvěle sedlo. Nabídl doběh Matějovi Dvořákovi a Sokol byl zpátky v kontaktu. Poté poslal domů dvoubodovou ranou Matěj Vlach Kamila Mirandu a novou posilu z Kotlářky, rychlonohého Petra Sílu. Obrat dovršil další bývalý hráč Kotlářky Australan Scotty Mulhearn, který dopravil domů Matěje Vlacha. Po druhé směně vedl Sokol 4:2 a začaly se dít věci hlavně na pálce, kde měl vloni Sokol jako nováček Extraligy asi největší slabinu. Ve čtvrté směně poslal Matěj Vlach domů Kamila Mirandu, hrající pálkařský trenér Scotty Mulhearn Petra Sílu a Vasil Zhupanin, který hraje na Hluboké od žáčků a konečně získal české občanství, Matěje Vlacha. V půlce utkání to bylo 7:2 a na nadhozu vystřídal prokřehlého Billyho Parsonse Vojta Vlach, který utkání výtečně docházel a kterému dělal catchera jeho mladší bratr Matěj. Ten v sedmé směně pomohl k osmému bodu Kamilovi Mirandovi a sám doběhl pro devátý po profesorském odpalu Scottyho Mulhearna. Michal Soukup umožnil doběh Scotty Mulhearnovi a jedenáctý bod přidal Vasil Zhupanin po pálce Matěje Dvořáka. Technika zkoušela, co se dalo, měnila nadhazovače, ale korigovala až v samém závěru, kdy už bylo o prvním bodu rozhodnuto.

Startuje baseballová Extraliga. Sokol Hluboká bude obhajovat čtvrté místo

„První utkání před domácím publikem nám vyšlo. Bodovali prakticky všichni hráči útoku, dařilo se nám na pálce, skvělý drive měli Kamil Miranda, Matěj Vlach, Matěj Dvořák, Vasil Zhupanin a další odchovanci a jsem rád, jak mezi ně zapadly nové posily Scotty Mulhearn a Petr Síla. Oproti loňsku tak máme vyrovnanější pálku, posílili jsme i v poli a především ve vnitřním poli. Tam jsme dnes prakticky nechybovali. Druhým rozdílovým postem byli nadhazovači, kteří to měli v mrazu hrozně těžké,“ hodnotil první utkání Zdeněk Josefus. Spokojený byl i hrající předseda Sokola Hluboká David Šťastný. „Čeká nás těžká sezóna, všichni soupeři posilovali. Ale myslím, že hned první utkání ukázalo, že jsme oproti loňsku silnější v poli, kde byl vidět pohyb a zkušenost Petra Síly, a mnohem sebevědomější na pálce, kde dnes kluci získávali body napříč celým útokem. Ale hlavně bych chtěl poděkovat divákům, kteří mrzli tři hodiny na sněhu a kteří byli fantastičtí. Pro nás je vždycky čest a radost hrát doma,“ hodnotil předseda Sokola David Šťastný.

Sokol byl po úspěšné premiéře na vítězné vlně a nažhavený na druhé ze tří víkendových utkání. Vytrvalé sněžení ale nedovolilo na Hluboké pokračovat, i když oba týmy deklarovaly připravenost hrát. Škoda, Sokol tak přišel o výhodu druhého domácího zápasu. Série se přesunula na neděli do Brna a tam už byla úplně jiná atmosféra.

Hlubocký Sokol má v extralize medailové ambiceZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Technika Brno – Sokol Hluboká 13:7

Výsledkově divoké bylo i první nedělní utkání, které se kvůli návratu zimního počasí na jih Čech muselo odehrát v Brně na Kraví Hoře. Po první směně nic nenasvědčovalo tomu, že Technika tentokrát Sokol přetlačí. Sokol nastoupil s Petrem Vojtou na nadhozu a vedl celkem pohodlně 3:0. Po druhé směně to bylo 4:2, ale pak se proti Petrovi Vojtovi začali pozvolna prosazovat domácí pálkaři. Prvním homerunem v sezoně se blýskl domácí Adam Prudil, dařilo se Matěji Menšíkovi, Ondřejovi Filipovi, zatímco pálkaři hostujícího Sokola se odmlčeli až do sedmé směny. To už Sokol prohrával 5:8. V osmé směně stáhl na rozdíl jediného bodu, ale v poslední deváté směně za stavu 7:8 proti mladému Patriku Scheifertovi, který za Sokol dohazoval poslední tři směny, utrhli pálkaři Techniky pětibodovou šňůru, zatímco zkušený brněnský nadhazovač Luis Rengel už nepřipustil žádnou komplikaci a výsledek pohlídal. Toto utkání rozhodovali nadhazovači, kteří to měli ve velkém chladu těžké. Nicméně rozdali společně 22 strikeoutů, což je hodně vysoké číslo.

Sokol Hluboká – Technika Brno 5:1

Poslední utkání série se odehrálo v Brně na Kraví Hoře, jako domácí tým byl veden Sokol Hluboká. Ten se rychle otřepal z předchozí zbytečné prohry v poslední směně a zaútočil ve třetí směně, kterou vyhrál 2:0. Ve čtvrté přidal další dva body a bylo hotovo. Na kopci se totiž výjimečně dařilo hlubockému nadhazovači Jamesovi Boycemu, který dal v prvních šesti směnách devět strikeoutů, pálkaři Techniky na něj nenašli zbraň, a stejně tak na Štěpána Havlíčka, který své premiérové utkání za Sokol s nadhledem doházel. Z hlubockých pálkařů je třeba opět vyzdvihnout vynikajícího Matěje Vlacha, který si podobně jako v sobotu připsal dva hity a dva doběhy. A svou osobní statistiku homerunů pro tuto sezonu načal i nejlepší pálkař Sokola v loňské Extralize Martin Mužík, který si v neděli připsal sólový homerun č. 1 a další dva hity. Sokol tak přivezl bod i z Brna a první sérii s Technikou Brno vyhrál 2:1. Se dvěma body mu tak v neúplné tabulce po prvním kole patří čtvrté místo. I další soupeř Sokola bude z Brna. Loňský vicemistr Draci Brno slibují vynikající baseball. V pátek 8. 4. jede Sokol do Brna, utkání se hraje za umělého osvětlení od 19. hodin. V sobotu 9. 4. pokračuje série v Brně od 13. hodin a v neděli 10. dubna se přestěhuje na Hlubokou, kde se Sokol s Draky představí od 13. hodin.