Po návratu domů budou baseballisté popisovat zážitky. Čeští reprezentanti získali na World Baseball Classic historicky první vítězství. A to hned v prvním zápase. Pak už byli další soupeři nad jejich síly. "Ve čtyři ráno vstává fakt málokdo, my ano," usmívá se šéf klubu z Hluboké nad Vltavou David Šťastný. Měl k tom dost dobrých důvodů. V reprezentaci hraje Martin Mužík, kterého Šťastný prakticky přivedl do žákovského národního týmu. "Ve čtyři ráno na přenosy baseballového mistrovství světa World Baseball Classic z Tokia vstávají jen skalní fandové. Hned napoprvé to ale stálo za to," rekapiutuluje.