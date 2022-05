Do baráže Sokol doprovodí posledního v základní části extraligy Techniku Brno a na „extraligisty“ se bude chtít vytáhnout nejlepší kvarteto z 1. ligy, kde jsou celky s extraligovou zkušeností: Blesk Jablonec, Olympia Blansko, Kotlářka Praha a Skokani Olomouc. Sokol udělal již před minulým kolem s Eagles Praha (1:2) změnu na trenérském postu. Tým již jako hlavní trenér nevedl Zdeněk Josefus, který vloni dotlačil Sokol jako nováčka extraligy ke skvělému čtvrtému místu.

„Chci za všechny srdcaře kolem hlubockého baseballu Zdeňkovi moc poděkovat za to, co všechno naše hráče naučil. Z loňské sezóny jsme samozřejmě měli respekt, ale stali jsme se díky jeho zkušenostem štikou extraligy. Letos nám, i kvůli zraněním klíčových hráčů jako je Jan Novák, a po odchodu vynikajícího nadhazovače Jamese Boyce do New Jersey, nevycházelo vše podle představ. Museli jsme proto v této rozhodující fázi udělat hráčské i trenérské změny. Práce Zdeňka Josefuse si velmi vážíme a doufáme, že hlubockému baseballu zachová přízeň,“ uvedl hrající předseda Sokola David Šťastný. Sokol výpadek dvou klíčových nadhazovačů musel řešit příchodem importů z jihoamerických soutěží. Z Kolumbie přicestoval šestadvacetiletý Garmin Villa Kermin a z Venezuely čtyřiadvacetiletý Kelvis Alexander Palma Fernandez. Oba nadhazovači ale naskočili do rozjeté soutěže v těch nejvypjatějších zápasech…

Arrows Ostrava – Sokol Hluboká 3:1

Sokol vletěl do pátečního utkání solo homerunem nejlepšího pálkaře Hluboké Martina Mužíka. Jenže nikdo už ho nenapodobil a s jedním doběhem se s loňským ministrem Arrows vyhrát nedá. Pálkaři Ostravy se probudili ve druhé směně, kdy otočili odpalem Jakuba Kubici na 2:1. Dobře házeli za Sokol Billy Parsons a především ostravský Ondřej Satoria a po něm od sedmé směny i Alexandr Šín, který pálkařům Sokola, jimž večerní zápas vůbec nesedl, povolil už jen jeden hit. Za Sokol utkání zavíral mladý Michal Malát. Arrows si v klidu došli pro bod, který znamenal obrovskou psychickou výhodu před sobotním utkáním o všechno…

Arrows Ostrava – Sokol Hluboká 12:2

Sokol opět poslal do vedení hned v první směně hitem Martin Mužík, který stáhl „zloděje met“ Petra Sílu a kolumbijský nadhazovač ve službách Sokola Garmin Villa Kermin se blýskl třemi strike-outy. Jenže přišla druhá směna a proti Kerminovi se postupně prosadil celý line-up Arrows. Ti stáhli za směnu neuvěřitelných osm doběhů, poslední po homerunu Jakuba Malíka a bylo hotovo. Sokol zkoušel ještě něco vymyslet, otočil v zápase pět nadhazovačů: Za stavu 8:2 šel na kopec mladý Viktor Sedláček, jednu směnu za Sokol čistě odházel Jan Novák, zkoušel to Michal Malát a zápas uzavřel Martin Jiránek, ale vedle dvoumetového hitu Michala Soukupa, který přinesl zmírnění rozhodující prohry, už zavírající nadhazovač Arrows Boris Bokaj nepřipustil žádné drama. Loňští mistři Arrows zachránili TOP 6 a Sokol poslali do baráže.

Sokol Hluboká – Arrows Ostrava 7:3

V neděli na Hluboké už o nic nešlo, oba týmy daly prostor hráčům z lavičky a byl z toho divácky pohledný zápas. Domácímu Sokolu patřily první dvě směny, Vasil Zhupanin poslal domů tradičního „zloděje met“ Petra Sílu a sám si došel pro druhý doběh po hitu Josefa Nováka. Ve druhé směně krásně pálil Michal Soukup (2B) a pro body sprintovali Vasil Zhupanin a Petr Síla. Arrows stáhli první bod za stavu 0:4 ve třetí směně Jakubem Greplem, Sokol kontroval ve čtvrté směně, kdy Martin Jiránek poslal domů agilního Vasila Zhupanina. Za stavu 5:3 v sedmé směně si balón, znamenající jeho první homerun na Hluboké, schoval Petr Vojta, který stáhl i Martina Jiránka a zarovnal stav na konečných 7:3. Džentlmenské utkání velmi dobře odházel Venezuelan Kelvis Alexander Palma Fernandez a především mladý Patrik Schiefert, netradičním closerem byl Martin Mužík, který tentokrát i koučoval. Svou vítěznou premiéru za Sokol si odbyl Milan Vrábel, který měl v poli několik těžkých zákroku a byl bezchybný. „Teď máme dva týdny na to, abychom se připravili na rozhodující část sezóny, kterou bude baráž s Technikou Brno a prvními čtyřmi týmy z 1. ligy. Jsou to velmi silná mužstva s extraligovou zkušeností, dobře se známe. V základní části nám letos bohužel nevyšlo všechno tak, jako bychom chtěli, pracovat nyní budeme hlavně na nadhozu a pálce. Bude to těžké léto, čeká nás pětadvacet utkání, ale hráči vědí, o co jde,“ zhodnotil další plány Sokola trenér Michal Kapr.

Baráž začíná o prvním červnovém týdnu a utkání se v ní každý z každým celkem pětkrát.