Jihočeská župa sokolská připravuje na sobotu velkolepý krajský slet na českobudějovickém Sokolském ostrově. Akce začne v 16:00 a slibuje bohatý program plný sokolských skladeb a vystoupení. Na páteční byl plánovaný průvod městem, který má za cíl upozornit na nadcházející slet. Přijďte se podívat a podpořit sokoly v jejich úsilí!

Sokolové se v Českých Budějovicích chystají na slet | Video: Deník/ Kamil Jáša

V sobotu v můžete vyrazit na českobudějovický Sokolský ostrov 16.00 na krajský slet sokolů. Podívejte se na video u tohoto článku.

Už na páteční večer si Jihočeská župa sokolská naplánovala sokolský průvod městem a zároveň také nácvik na slet. Svatava Křiváncová: "Nevím, jestli je to rozcvička před krajským srazem, já to spíš považuji za propagační průvod. Je to upozornění na to, že následující den se na Sokolském stadionu uskuteční krajský sokolský slet." Jana Marková doplnila: "Je nutné, aby už v sobotu odpoledne bylo vše v jihočeské metropoli připraveno. To už by mělo být na devadesát devět, celých devět desetiny procenta. Navíc jsme před domácím publikem, takže se chceme ukázat."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Každá ze skladeb má svou obtížnost a charakter. Svatava Křivancová přesto jednu z nich považuje za nejnáročnější. "Osobně považuji za nejnáročnější skladbu pro ženy od autorky Kateřiny Matušínské, a to je V rytmu srdce. Je to opravdu rychlá skladba a rytmicky docela náročná. Takže obdivuji všechny cvičitelky." Podle Svatavy Křivancové je náročná v rychlosti, ale i v krokových variacích a choreografii. "Myslím si, že tato skladba je opravdu náročná, i když to jsou svým způsobem všechny skladby."

Jana Marková považuje průvod městem za příležitost seznámit okolí se Sokolem. "Mnoho lidí je možná i překvapených, příjemně překvapených."

Slet se nacvičuje i kdyby padala z nebe voda. "Co vím, tak letos byl slet již v Brandýse nad Labem a v Hradci Králové a na obou místech hodně pršelo. Cvičíme za každého počasí," potvrdila Svatava Křivancová.