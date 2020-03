Před rozdělením na národní části zbývala dohrát dvě kola MOL ligové soutěže. Svěřenkyně trenérky Kateřiny Keclíkové už měly nastoupit dokonce pouze jednou. Na závěr dlouhodobé části si bez tlaku a nutnosti získat body v boji o play-off měly užít utkání s vedoucím Mostem.

To v národním poháru jde ještě Písečankám o hodně. Probojovaly se mezi čtveřici nejlepších týmů soutěže a vyhlížely semifinále s olomouckou Zorou, se kterou se o poslední postupové místo do vyřazovacích bojů praly také v lize. Na to, zda ještě v aktuálním ročníku MOL ligy nebo poháru nastoupí, si musejí počkat.

Český svaz házené stanovil nejzazší termín pro rozluštění tajenky pokračování či nepokračování nejvyšší soutěže házenkářek, na čemž musí spolupracovat i se slovenskými kolegy, a zároveň českého poháru na 15. dubna. O osudu nižších celostátních soutěží by mělo být jasno do konce března.