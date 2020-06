Máte chuť prožít dobrodružství? Také T. J. Sokol se připojuje k akci Noc sokoloven. Péct se budou i špekáčky. Bohužel do programu zasáhla pandemie koronaviru.

Noc sokoloven je projekt, ke kterému se připojují také Jihočeši | Foto: Deník/ Kamil Jáša

„Tato akce se u nás uskuteční už poněkolikáté,“ říká Ingrid Váchová, náčelnice T.J. Sokol České Budějovice a tajemnice SŽJ.

Situace spojená s pandemií nového typu koronaviru ovlivnila bohužel i tento tradiční a velmi oblíbený projekt. „Letos je to trochu skromnější,“ připouští manažer komunikace České obce sokolské Marek Brodský. „Důvodem je samozřejmě onemocnění covid – 19.“

Sokolové připravili v letošním roce dva termíny:

Dvanáctého června.

Devatenáctého června.

Kdy se otevřou dveře sokoloven na jihu Čech?

V Českých Budějovicích už teď v pátek. „Vzhledem k pro mne záhadné a nešťastné situaci s koronavirem ale nebude Noc sokoloven typická, jak jsme na ni zvyklí,“ vysvětluje Ingrid Váchová. „Proběhne v poněkud komornějším duchu pouze pro naše registrované členy,“ vzkazuje veřejnosti.

Sokolové odstartují letošní projekt v 17.30. „Začneme divadelním představením pro děti.“ Zástupce nastávající generace pobaví divadlo Divoloď Jiřího Reindla. Následovat budou v 18.15 pohybové a sportovní hry smíšených družstev. „A po dvacáté hodině celou akci zakončíme opékáním špekáčků.“ Důležité bude, co účastníkům akce „dovolí“ počasí.

„Počasí ostatně bude naším hlavním scénáristou,“ usmívá se náčelnice T.J. Sokol České Budějovice a tajemnice Sokolské župy jihočeské. „Právě ono rozhodne, zda se akce uskuteční v sokolovně nebo venku na sokolském stadionu.“

Ve stejný čas se připojí k Noci sokoloven také v Olešnici, ve Volyni, kde pořadatelé nachystají hry všeho druhu. „Budeme hádat, luštit, hrát si, sportovat, opékat.“

O týden později prožijí romantický večer v rámci Noci sokoloven v Jistebnici. „Čekají nás ukázky sportů, soutěže pro děti, prezentace nové posilovny. „A také šipkovaná,“ připojují informaci o oblíbené hře pro děti.

Ti nejmenší se samozřejmě moc těší přespání v sokolovně. „A také na čtení pohádek,“ dodali pořadatelé.

V Písku bude devatenáctého června v programu prohlídka sokolovny, ukázka kronik a fotografií. „Nachystáme také možnost zacvičit si na nářadí .“ V akci tedy bude to, co v žádné sokolovně nesmí chybět: kruhy, hrazda, trampolína airtrack (nafukovací žíněnky). „Připravíme i stezku odvahy.“