Okresní výběry mladších a starších žáků v atletice se utkají nadcházející sobotu od 10.30 v Písku.

Atletika, ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Budou rozděleny do čtyř skupin: A - Prachatice, Čéčova, Písek, ČZ, Bechyně, B - N. Včelnice, J. Hradec, Třeboň, N. Bystřice, Veselí, C - Sokol, SKP, KIN, JčKM, Hesu, VA, H. Voda, Tým dejvid, Blatná, Hluboká, D - Čt. Dvory, VS, Milevsko, H. Planá, Chyšky, Radomyšl, Čimelice. V neděli 18. června bude čtvrté kolo KP družstev přípravek ve Veselí (10).

Gigant se spoustou Jihočechů

Na Julisce bude o víkendu mistrovství ČR dorostu a juniorů. Vybráni k němu byli: dorost Martin Dušek (VS) 100 a 200 m, Michal Rada (Sok) 110 a 300 přek., Jan Hryzbil (Pí) a Filip Toul (ČD) 1500 m, Vojtěch Kopecký (Sok) a Antonín Kinšt (NV) 3000 m, Marek Volf (VS) trojskok, děvčata Linda Marušová 100 m, Michaela Běhounová (obě VS) 100 přek., Nina Radová 100 přek. a 300 přek., Marie Tichá 1500 m, Adéla Štefanová 1500 a 3000 m, Magdaléna Šimánková 2000 m přek., Ema Albrechtová (všechny Sok) 300 přek., Klára Konfrštová (Pí) 400 m, Adéla Holubová (Sok) 800 m, Ivana Leszkowská a Ludmila Kozlová (PT) chůze, Andrea Rypáčková (VS) kladivo a koule, Tereza Čápová a Kateřina Kolací (VS) výška.

Junioři: Vojtěch Štika (Sok) 110 a 400 přek., Petr Svoboda (VS) 110 přek. a disk, David Pikl (ČD) 3000 m přek., Jakub Smetana (VS) kladivo, Libor Tupý (Bech.) koule, Tomáš Johaník trojskok, Tomáš Jelínek (oba Sok) výška, juniorky: Kateřina Marušová 100 m, Melánie Turková (obě VS) 100 přek., Tereza Buštová a Barbara Kostková (Sok) 3000 m a 3000 přek., Lucie Bahenská (Sok) a Lurdes Gloria Manuel (VS) 400 m, Anna Borová (VS) a Nela Šteierová (Sok) 400 přek., Žaneta Pivcová (JH) koule.

Tenisovými přeborníky v jihočeské oblasti jsou Fáček a Neradová

Příští týden bude zase ligový. I. NL, sk. A s celky Sokola ČB pokračuje v sobotu třetím kolem ve Vlašimi, II. NL, sk. B v neděli od 10 hodin v Táboře. Krajský přebor dospělých a mladšího žactva bude v sobotu od 10 hodin v Prachaticích.

Z výsledků: Na mezinárodním mítinku na Kladně obsadil Marek Strnad (NV) na 800 m 13. místo jako šestý běžec ČR časem 1:53,01. Odchovanec Sokola Jiří Polák (Dukla) skončil osmý na 200 m výkonem 21,27.

Soutěž tříd II. stupně Prachaticka přinesla zajímavé výkony. Vybíráme: 60 m Adam Nový 7,71, Daniel Klabouch 7,75, Nela Šebestová 8,27, mladší Nguyen Kevin Manh Hung 8,14, Tereza Vozábalová 8,55, Tereza Pasecká 8,56 (r 8,48), 600 m ml. Šárka Sedlecká (12) 1:55,29, 800 m Emma Mánková 2:42,36, 1000 m ml. Marek Parkman 3:05,50, 1500 m Radovan Košina 4:57,03, výška Václav Hes 173, Emanuel Vávra 173, Lucie Beránková 146, ml. Lukáš Přerost 150, Bára Moravcová 135, dálka Ondřej Brzobohatý 537, Šebestová 491, ml. Hung 492, Pasecká 442, koule Lucie Hudečková 8,99, Jan Hlouška 11,95.