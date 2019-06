České Budějovice - Do zápasu sice přímo nezasáhl, přesto možná nejdéle odpovídal na dotazy. Marek Zmrhal totiž po sezoně mění dres.

Z Karlovarska se reprezentační smečař přesunuje do mistrovského Jihostroje. Čeští volejbalisté porazili v Evropské lize v J. Hradci Bělorusko 3:1 po setech 25:21, 25:18, 19:25 a 25:23 a v tabulce skupiny C se na druhém místě přiblížili k soupeři na rozdíl jediného bodu. Zvýšili naděje na postup do Final Four, které se uskuteční za čtrnáct dní v Estonsku. "Atmosféra v Jindřichově Hradci byla skvělá, v Českých Budějovicích je ve větší hale snad ještě lepší, moc se na spolupráci s nahrávačem de Amem těším," shrnula nová posila Jihostroje. Marek Zmrhal se v J. Hradci setkal také s trenérem Č. Budějovic René Dvořákem. "Vím dobře, že v Jihostroji je veliká konkurence, ale nebojím se jí," odpovídal Marek Zmrhal, který pochází z Jihlavy, po reprezentačním duelu u Vajgaru.