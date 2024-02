Ve dvouhrách zvítězily nasazené jedničky, které jsou o kousek dál před ostatními. Ve čtyřhrách na nečekané výsledky došlo.

Přeborníky dorostu v hale jsou Soukupová a Hruška Od minulé soboty do pondělí se hrály halové oblastní přebory dorostu v tenisu. Novými přeborníky jsou Lucie Soukupová z Písku a Petr Hruška, hráč českobudějovického klubu VITON. Překvapení to nejsou. Ve dvouhrách zvítězily nasazené jedničky, které jsou o kousek dál před ostatními. Ve čtyřhrách na nečekané výsledky došlo.

Mezi dorostenci neztratil vítěz žádný set. Petr Hruška si sice musel zahrát ve finále tie-break, i ten však proti pelhřimovské naději Lukáši Šefčíkovi zvládl. Čtvrtý nasazený Richard Žahour z TK Písek Mallátovi v osmifinále utkání skrečoval, takže na střet prvních čtyř nasazených v semifinále dojít nemohlo. Druhý nasazený Lukáš Šefčík ztratil v semifinále s Jonášem Rychnavským první set v turnaji. Předtím však ve dvou zápasech přišel dohromady pouze o šest gamů. Nejvýše nasazený Petr Hruška ztratil ve třech zápasech před finálovým soubojem celkem pouze 10 gamů, z toho s odolným Filipem Bryolem sedm. Pozici největšího favorita však naplnil a vyhrál. Ve čtyřhře se ukázali nenasazení Tomáš Fencl s Tomášem Kafkou. Třetí nasazenou dvojici do čtyřhry Filip Bryol, Jakub Kyslán ve čtvrtfinále vyřadili. V semifinále sebrali nasazeným jedničkám set a velký tie-break prohráli nejtěsnějším rozdílem. Dívky byly vyrovnanější Dorostenky měly turnaj dvouhry vyrovnanější. Na cestě za oblastním halovým titulem ztratila Lucie Soukupová dva sety a ve finále vyhrála první sadu v tie-breaku. Denisa Dvořáková dokázala coby starší žákyně zaskočit dvě soupeřky, obě o dva roky starší. Porazila Nicole Zábranovou z Humpolce 6:3, 6:4 a ve druhém kole udolala osmou nasazenou hráčku z Veselí nad Lužnicí Lauru Krejsovou 7:5, 5:7, 6:0. Druhá nasazená Klaudie Rainke si v úvodních zápasech poradila s dvěma hráčkami z VITONu Emou Jílkovou i Denisou Dvořákovou. Pak však podlehla nasazené trojce, domácí Sarah Chrtové. Ve čtyřhře dorostenek překvapila nenasazená dvojice Sára Fáčková, Eliška Holubová, která turnaj vyhrála. Ve čtyřhře se hraje rozhodující třetí set velký tie-break. Vítězky si sice ve druhém i ve třetím kole třetí set zahrály, měly však stále dost sil a uspěly i proti nasazeným jedničkám ve finále. Oba vítězové dvouhry postupují na halové mistrovství republiky, které se bude hrát v březnu. Z hlasů po přeborech Lucie Soukupová, vítězka dvouhry: Turnaj hodnotím kladně, protože jsem vyhrála. Ale musím uznat, že všechny zápasy byly dost těžké. Zvlášť ve druhém a ve třetím kole, kdy jsem hrála na tři sety. Ve druhém kole jsem proti Fáčkové ve třetím setu prohrávala dva čtyři a nula třicet a musela jsem stav otáčet. Soupeřky se o dost zlepšily, proto byly zápasy také vyrovnanější. Sama nemám v zimě takovou přípravu jako v létě. Je to dáno i tím, že je těžké skloubit časově trénink v hale se školou. Rozhoduje, kdy je v hale volno. V létě je na trénink na antuce více prostoru. Na halovou republiku bych se určitě chtěla připravit lépe. Každé kolo, které bych tam uhrála, by pro mě bylo úspěchem.

Petr Hruška, vítěz dvouhry: Ve finále mi šel první set zlehka, to ukazuje i výsledek. Ve druhém jsem se začal trochu trápit, už to nebylo ono. Do té doby byl pro mě turnaj celkem v pohodě. Doufám, že na republice v hale budu mít dobrý los a nějaké kolo tam uhraji. Jiří Linha, zástupce pořadatele turnajů dorostenců VITON České Budějovice: Čekali jsme více vyrovnaných zápasů. Proti minulosti však byl tentokrát celý turnaj na lepší herní úrovni. V oblasti je v současnosti dost dorostenců, kteří hrají slušný tenis. Do semifinále se dostali favorité, kteří si to pak rozdali mezi sebou. Pěkný byl zápas Šefčíka s Rychnavským. Dokud měl Rychnavský dost sil, měl to Šefčík těžké. Ale je odolný, vrátil spoustu míčů a ve třetím setu dominoval. Finále si Petr Hruška uhrál sám. Měl pestřejší hru, díky tomu zvítězil.

Marek Martinů, zástupce pořadatelů turnaje dorostenek z TJ TK Hluboká nad Vltavou: Pro nás je přínosem, že tu hrála špička celé oblasti. Je vyrovnaná a bylo i dost vyrovnaných zápasů. Také nasazená jednička Lucie Soukupová musela hrát dvakrát na tři sety. Ve finále dvouhry už bylo patrné, že naše Sarah Chrtová neměla dost sil na to, aby soupeřku přehrála. Zvlášť, když ztratila první set v tie-breaku. Těší nás, že nebyly problémy s organizací. Sporné míčky si hráčky určily samy a nikdo nezadával důvody k nějakým dohadům. Takže to byla celkově dobrá akce.

Hrály i nejmladší děti

Nejmladší kategorií v oblastních přeborech je kategorie Baby (čtěte Bejby). I tady se hrálo o nejlepší v jihočeské oblasti. Turnaje se chopili ve Velešíně. Oblastními přeborníky se stali David Rychtář ze Strakonic a Tereza Kůtová z LTC VITON. Zastoupení mělo celkem osm klubů (jts).