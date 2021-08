Jihostroj nemění svůj model přípravy, který je osvědčený z předchozích sezon. Tréninky absolvuje výhradně v Českých Budějovicích a blízkém okolí. „Máme pět hráčů v národním mužstvu a dělat soustředění pro sedm hráčů je zbytečné. Tady máme všechno, co potřebujeme. Uvidíme, co nám počasí dovolí, podle toho budeme program přizpůsobovat,“ vysvětluje hlavní trenér Dvořák, který sestavuje tréninkový plán.

Tým k přípravě využívá Sportovní halu, atletický koridor, bazén, přilehlé beachvolejbalové kurty a nově také moderní posilovnu Bcross GYM. Nechybí tradiční výstupy na Kleť. Přímo na palubovku Sportovní haly Jihostroj vyrazil už v minulém týdnu. „Volejbal je naplánovaný třikrát v týdnu, do toho budeme samozřejmě dál trénovat fyzičku. Opět budeme mít k dispozici kondičáka Kubu Kaluse, který tentokrát bude k dispozici po celé přípravné období,“ doplňuje René Dvořák.

Trenéři Jihostroje musí zatím pracovat se značně nekompletním kádrem, v němž chybí všichni blokaři i smečaři. S národním týmem se na domácí Mistrovství Evropy připravují blokaři Oliver Sedláček, Josef Polák i Radek Mach a smečaři Petr Michálek a Martin Licek. „Pokud se nic nestane během přípravných zápasů se Slovenskem, tak by se měl v pondělí z reprezentace vrátit Radek Mach. Uvidíme na začátku příštího týdne, jak dopadne zužování kádru, třeba se k nám vrátí i někdo další,“ říká kouč.

Do Českých Budějovic už přicestoval Filip Stoilovič, který se doma v Srbsku stal čerstvým tatínkem a dorazil na začátku minulého týdne. Pro Jihostroj je příprava bez šesti stabilních hráčů velmi problematická. „Komplikace nastanou, až se budeme potřebovat sehrát. Bez středových hráčů se strašně těžko trénuje obrana a celá hra v šestkách. Zatím nevím, koho budeme mít k dispozici na přípravné zápasy,“ přemýšlí René Dvořák.

A tým prozatím doplnili smečaři Matěj Koranda s Ondřejem Zelenkou a blokař Ondřej Velát. Do přípravy trenéři zařadí i další hráče juniorů a prvoligového EGE. „Rádi bychom využívali naše nadějné juniory a kadety, ale i tam jsou bohužel ti nejlepší na mládežnických reprezentačních akcích,“ konstatuje Dvořák s tím, že nejlépe našlápnuto má blokař Lukas Tóth, který se však stejně jako smečař Josef Leština připravuje na světový šampionát kategorie do 19 let.

Jihostroj sehraje během přípravy na sezonu deset až dvanáct utkání. „Tentokrát nemáme žádný turnaj. Vzhledem k tomu, jak máme okleštěný kádr, tak bychom těžko hráli dva nebo tři zápasy denně v osmi lidech. Jsme dohodnutí s některými týmy, že budeme hrát systémem doma venku,“ říká René Dvořák. Dohodnutými soupeři jsou prozatím Lvi Praha, Kladno, Příbram, Odolena Voda a rakouský Ried. První přípravné utkání sehraje českobudějovické mužstvo 24. srpna se Lvy Praha.