Konkurence byla obrovská "Jsem neskutečně pyšná, že se nám podařilo utrhnout takové umístění," rekapituluje.

"Oproti Australanům i ostatním nám chybí zkušenosti, což se projevilo hned na startu, který nebyl postavený zrovna šťastně, a tak ztráta vznikala už na začátku. Ve slabších větrech bylo možné zabojovat, ale v silnějších nám zase chyběla váha a roky. V určitých momentech to pro nás byl už jenom boj o přežití, přesto jsme nebyli poslední loď, která projela cílem. A to rozjížďku nedokončila polovina flotily."

Jachtařský šampionát s účastí JihočechůZdroj: Deník/ archiv Michaely PavlišovéMichaela jezdí se svým patnáctiletým bratrem Markem. "Během závodu jsme se snad nikdy nepohádali," usmívá se. "Na to většinou dojde až na břehu. Většinou je ale po deseti minutách od začátku sporu všechno v pohodě."

Míša je na kormidle a Marek na kosatce. "Obráceně by to jistě taky šlo, jen by Marek musel být držitelem průkazu VMP. Ale je to právě ten kosatník, co na lodi víceméně všechno oddře. Obzvlášť potom v silných větrech."

A kdo má při závodě hlavní roli? "Hlavní slovo mám já, ale pořád to je hodně týmová záležitost," vysvětluje sympatická dáma.

"Říjen bychom rádi věnovali jachtingu téměř celý. Bohužel zatím není nic na stoprocentní. Pokud vše půjde ideálně, strávíme nějaký čas tréninkem v teplejších krajích a na závěr se zúčastníme posledního závodu. Pak už půjdou lodě zazimovat."