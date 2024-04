Rodina Rožboudových slaví úspěchy v bojových sportech. Jakub získal na národním poháru v kickboxu cenné umístění a nyní čeká na pozvánku na MS juniorů. Veronika si z ME v taekwondo odváží medaile a připravuje se na další výzvy.

Veronika a Jakub Rožboudovi a jejich trenér Jan Mraček | Video: Deník

Veronika a Jakub Rožboudovi mají za sebou velmi úspěšné závody v taekwondo a kickboxu. Vše odstartoval Jakub, když se zúčastnil národního poháru v kickboxu v Mostě. Závody byly pro Kubu velmi důležité. "Byl to jeden z posledních kvalifikačních turnajů, kde byla možnost se nominovat na mistrovství světa juniorů v srpnu." Výsledky se dostavily. Jakub startoval ve dvou kategoriích a to v disciplíně lightcontact a kicklight -63Kg. Po pátečním úspěšném navážení, čekala Kubu v sobotu 1. disciplína v lightu. Zde prošel až do finále, nezaváhal a soupeře ukončil na body ještě v 1. kole.

O pár hodin později, nastoupil do své oblíbenější kategorie kicklight. Zde se též probojoval až do finále a i zde vybojoval 1.místo. "Závody se povedly na výbornou, teď jen čekám na pozvánku na vytoužené mistrovství světa."

Jakuba čekala také cesta do Lichtenštejnska. "Konal se tam Evropský pohár v kickboxu." Kuba startoval ve třech disciplínách. Musel ovšem nastoupit do vyšší váhové kategorie a to do -70Kg. "Vše opět odstartovalo lightcontactem." Jakub se dostal do semifinále. Nad jeho síly byl soupeř ze Švýcarska. V boji o bronz už neponechal nic náhodě, po zásluze obsadil 3.místo. "O chvíli později začala druhá juniorská disciplína kicklight." Tuto kategorii zcela po zásluze ovládl a přivezl si domů zasloužené 1.místo. Vpodvečer ještě čekala Kubu poslední zkouška mezi seniory. Prošel až do finále, ale bohužel se zde utkal s domácím protivníkem. "Soupeř měl i podporu od rozhodčích, Jakub zápas prohrál." Tímto výsledkem zkompletoval sbírku medailí a odváží si zcela po právu 1., 2., a 3. místo. "Teď Jakuba čeká zasloužený odpočinek, regenerace a zpět do tréninkového režimu a příprava na další turnaj, který se uskuteční koncem května, tentokrát ale v taekwondo."

Veronika Rožboudová se zúčastnila ME ve Slovinsku v taekwondo. Vedla si náramně. "Vše začalo technickými sestavami, kde prošla až do finále a zde byla bohužel nad její síly soupeřka z Řecka. Veronika těsně prohrála na body, obsadila skvělé 2. místo. "Toto umístění je jí zřejmě souzené, protože to je její už šesté individuální druhé místo," sečetli trenéři ME a MS.

Pak přišly na řadu týmové technické sestavy, kde seniorský tým obhajoval zlatou medaili z loňského šampionátu. "Bohužel zde narazily v semifinále na soupeřky z Řecka, které celý šampionát vyhrály a holky si letos odváží skvělé třetí místo. Vše si vynahradily o den později, když se se stejnými soupeřkami potkaly v semifinále sportovního boje a po těsném výsledku postoupily do finále. V něm nestačily na soupeřky z Bulharska a prohrály opět těsným výsledkem. Bylo z toho ale skvělé dtuhé místo. Ke konci šampionátu, přišly na řadu poslední týmové kategorie a to speciální techniky, kde obsadily třetí místo a chyběl jediný bod na zlato."

Poslední disciplínou bývá už tradičně silové přerážení i zde to cinklo a opět 3. místo. Celkově si Veronika Rožboudová veze domů do Třeboně dvakrát střibro a třikrát bronz. Veroniku čeká menší odpočinek a spolu s bratrem pojede na další závody v taekwondo. Pak už se začne připravovat na evropský šampionát v příštím roce a také na MS.