Malše i v roce 2024 napáchala škody, které teď sčítají majitelé domů, ale i sportovci. "Sportovní areál U Špačků leží na soutoku Hodějovického potoka a řeky Malše, blízko tůní U Špačků," vysvětluje za klu Špaček Jolana Bonešická. Sportoviště a občerstvení vlastní a provozuje sportovní volejbalový klub Špaček. Areál je majetkem TJ Sokol Č. Budějovice. "Sportoviště jsou využívána volejbalovým oddílem SK Špaček a také širokou veřejností. Antuková hřiště, 2 volejbalová, 2 nohejbalová a 1 tenisové zaplavila voda. "V dolní části areálu sídlí od loňského roku mateřská lesní školka Doma v lese.

Sportovci v areálu U Špačků sčítají škody po povodni | Video: Deník/ Jolana Bonešická

Povodně zasáhly celý sportovní areál. "Ze soboty na neděli," dívá se Jolana Bonešická do kalendáře. "Stav Hodějovického potoka jsme průběžně kontrolovali. Nakonec jsme pochopili, že se vyleje ze břehů, ale čekali jsme, že do areálu jen tak šplouchne. Žádná povodňová protiopatření jsme nestihli. Bohužel, v neděli už byl areál zaplavený, teklo v něm třicet centimetrů vody." Nejhorší vlna přišla později. Z pondělí na úterý. "Špačkárnou tekla řeka. Hloubka byla půl metru." Ta způsobila největší škody. "Vymlela část na dvou antukových hřištích. Ostatní hřiště zůstala pod vrstvou bahna." Další škody napáchala Malše, jejíž slepé rameno, laguna, se rozlilo do dolní části areálu a poničilo mateřskou lesní školku. "Ta musela nalézt náhradní prostory pro děti. Budova, ve které sídlí občerstvení a kde je umístěno sportovní zázemí školky, šatny, sprchy, záchody, byla zaplavena nejméně."

Jolana Bonešická předává i optimistickou zprávu "Díky okamžitému nasazení sportovců i četných dobrovolníků z řad veřejnosti je budova nyní vyčištěna a občerstvení uvedeno do provozu."

Povodně ukončily venkovní sportovní sezonu sportovcům a začínající školní rok dětem z mateřské školky. "Doufáme, že se nám všem podaří obnovit provoz areálu do další sezony a také provoz školky, která u nás našla domov. Venkovních areálů s antukovými hřišti je v Českých Budějovicích nedostatek. A proto věříme, že se město, například prostřednictvím ČUS, bude zasazovat o finanční pomoc sportovištím zasaženým povodněmi. Ostatně monitoring povodňových škod už byl iniciován i předsedou NSA Ondřejem Šebkem," doplnila za SK Špaček Jolana Bonešická.