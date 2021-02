Oba po návratu z Final Eight ČP odpovídali na dotazy. „Miguel je obrovský profesionál, jen tak něco ho nerozhodí,“ říká o svém zkušenějším parťákovi mladší Ondřej. Perspektivní mladík se na kurt dostane hlavně ve chvílích, kdy se de Amovi nedaří. „Já jsem rád, za každou šanci, kterou mám, hrát místo Miguela je samozřejmě těžké, teď měl nějaké bolístky, ale on se rozhodit nenechá.“

Tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer, i ve složité době, která osobním kontaktům moc nepřeje, zprostředkoval Deníku rozhovor se zahraniční hvězdou Jihostroje: „Ačkoliv jsme v Českém poháru nehráli náš nejlepší volejbal, hráli jsme bodově vyrovnané sety s pozdějším vítězem poháru,“ uvažoval v pozitivním duchu nahrávač Miguel de Amo, který byl kapitánem Jihostroje v semifinálovém pohárovém zápase.

Čtvrtfinále proti Beskydům se protáhlo až do tie breaku. Nedošlo k podcenění?

Nemyslím si, že jsme Beskydy podcenili. Ale je možné, že nějaká část našeho mozku už podvědomě myslela na velké zápasy s Libercem a Karlovarskem. Začátek zápasu s Beskydy z naší strany nebyl dobrý. Ztratili jsme hned první set, a to se ve zbytku zápasu ukázalo jako velký hendikep.

Hned první set?

Jako favorit prohráváte, nemůžete se dostat do tempa, to přináší vždycky velký stres. S tím se někdo vypořádává lépe, někdo hůře.

Přestože jste byli v roli obhájců vítězství v ČP, čtvrtfinále začínalo už v 10 hodin ráno. Mohl hrát roli i tento nezvyklý začátek zápasu?

Samozřejmě, že to sehrálo svou roli. Ale stejně na tom byly i Beskydy, takže se na to nemůžeme vymlouvat, protože podmínky byly pro oba týmy stejné.

V semifinále jste prohráli s Libercem 1:3. Sehrála v zápase roli také únava z dlouhého čtvrtfinále?

Možná psychická. Ke všem stresovým situacím, které jsme řešili ve čtvrtfinále, se přidaly vypjaté tři sety s Libercem. Tahali jsme se v koncovkách setů o každý bod, to je vždy velký nápor na psychiku. Mohlo se to projevit v tom, že jsme pak nebyli schopni překonávat bloky a defenzivu Liberce.

Kvůli zraněním nemohli hrát kapitán Radek Mach a Filip Rejlek. Chyběli vám v obraně a v útoku?

Strašně moc. Náš kapitán je srdcem a duší tohoto týmu. Hodně nám chyběl i na bloku, což nebyla naše nejsilnější stránka v Českém poháru. Přínos Filipa Rejlka je zase v tom, že nám umožní variabilitu na pozici univerzála. Casey Schouten si může v některých okamžicích zápasu oddechnout a Filip dodá naší hře čerstvý vzduch. To nám v semifinále chybělo.

V zápase s Libercem jste byl kapitánem českobudějovického Jihostroje. Jaký to byl pocit? U zahraničních hráčů v české extralize je to rarita. Jak vnímáte fakt, že jste v roli kapitána?

Byla to spíš taková kuriozita, protože dva naši kapitáni (Mach a Rejlek) nemohli nastoupit. I když hrají, tak jsem zvyklý být kapitán na hřišti, pokud nejsou zrovna na palubovce. Není to nic, co bych pro tento konkrétní zápas považoval za skutečně důležité. Jen mě trochu mrzí, že jsme nevyhráli v prvním zápase, kdy jsem měl na dresu kapitánskou čárku pod svým číslem.

Český pohár se tedy v roce 2021 obhájit nepodařilo. Bude o to větší motivace vyhrát extraligový titul, který Jihostroj také obhajuje?

Určitě ano. Na druhou stranu se dá říct, že ačkoliv jsme v Českém poháru nehráli náš nejlepší volejbal, hráli jsme bodově vyrovnané sety s pozdějším vítězem. Když hrajete za klub, jako je Jihostroj, je vám jasné, že musíte bojovat o tituly. Vyhrát extraligu je naše poslední šance v této sezoně, takže k tomu teď úplně všechno směřujeme.

Ve čtvrtfinále play off vás čeká soupeř z trojice Odolena Voda, Kladno nebo Brno. Koho byste si přál nejvíce?

Brno. Od doby, co hraju v Česku, mají každou sezonu velice konkurenceschopný tým, který před play off rozpráší. Prodávají hráče jiným týmům, vylepšují svůj druhý tým v první lize. Nechápu to. Ale díky tomu alespoň nejsou v play off tak silní jako v základní části.

V případném semifinále narazí Jihostroj opět na Liberec. To by byla skvělá možnost oplatit vyřazení z ČP…

Přesně tak. Jsme si vědomi síly, kterou máme v naší hale. Díky tomu, že bychom začínali semifinále v domácím prostředí, budeme mít případně tři možnosti, abychom sérii urvali doma. I když si myslím, že šance proti Liberci by byly 50:50, mít jeden domácí zápas navíc nám podle mě dává slušnou možnost na finále.

Mluvíte o důležitosti domácího prostředí. V základní části extraligy Jihostroj poprvé v historii klubu doma ani jednou neprohrál. Může to být strašák pro soupeře?

Myslím, že ano. Dává nám to dobrou výchozí pozici do play off, kde domácí prostředí hraje velkou roli. Právě díky tomu, že jsme se v základní části mohli opřít o dobré výsledky z domácích zápasů, jsme skončili na druhém místě. Takže doufám, že tento trend na naší palubovce udržíme i v play off, a samozřejmě musíme vylepšit naši bilanci na venkovních hřištích.

Jak se vám hraje bez diváků? Berete jako malou výhodu alespoň to, že můžete jako nahrávač lépe komunikovat se spoluhráči?

Bez diváků na zápase je to hodně smutné. A divné. Na to si nezvyknu. Fanoušci vás popohánějí dopředu a motivují. Dvojnásob to platí u nás v Budějovicích, a ještě se to znásobuje v play off. V průběhu zápasu fanoušky nevnímáte, ale zároveň po každém bodu cítíte tu obrovskou podporu. Je pravda, že ticho v hale přispívá k lepší komunikaci v některých okamžicích. Ale není to takový benefit jako hrát s fanoušky. Diváci jsou nedílnou součástí sportu.

V této sezoně jste zaznamenal 32 bodů z podání, nejvíce z celého týmu. Je o vás známé, že umíte střídat oba typy podání. Máte vždy načtené hráče, na které podáváte?

Trenéři před každým zápasem studují protihráče, od nich víme, jak a kam nejlépe podávat. Vědí, že umím víc druhů servisu, takže když jde do tuhého, komunikujeme během hry a podle konkrétních situací v zápase měním typ podání. Pokud se jedná o běžný servis, tak se řídím i podle svých pocitů.

Jihostroj má zápasovou pauzu až do 4. března, kdy začne čtvrtfinále play off. Jaký bude váš program?

Po Českém poháru jsme měli dva dny volna. Jdeme na tradiční testování a začínáme se připravovat na čtvrtfinále. Za normálních podmínek bych během této pauzy letěl do Španělska, kde bych strávil osmačtyřicet hodin doma a kompletně restartoval mysl. Ale nejsme v normální situaci, takže nebylo možné právě teď jet domů na dva dny.