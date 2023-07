Po nedávné Velké ceně Tábora, jejíž 61. ročník se na stadionu Míru uskutečnil začátkem července po dvouleté odmlce zaviněné epidemií covidu, bude tuto sobotu a neděli modernizovaný stánek na břehu Jordánu dějištěm ještě významnější atletické události, jakou bezesporu bude mistrovství České republiky mužů a žen!

Barbora Špotáková na mistrovství ČR atletů v Táboře zakončí svou skvělou kariéru. | Foto: Deník/ Lukáš Kaboň

Šampionát českých atletů se do Tábora vrací po sedmi letech a bude se zde konat už počtvrté (předtím v letech 2008, 2013 a 2016). Atraktivním zpestřením bude páteční koncert Peshata a Swingband Tábor na Sokolské plovárně Jordán. Nebude chybět ani fanzóna s atletikou pro děti či fotokoutkem.

V Táboře nepůjde jen o tituly a medaile, ale zároveň také o možnost kvalifikovat se na srpnové mistrovství světa v Budapešti ať už splněním ostrého limitu či vylepšením pozice v rankingu. Navíc mistrovství ČR spadá do kvalifikačního období na olympijské hry v Paříži 2024.

Diváci se tudíž mohou těšit na účast české špičky (mezi přihlášenými mj. jsou oštěpaři Jakub Vadlejch a legendární Barbora Špotáková, koulař Tomáš Staněk, sprinteři Pavel Maslák, Jan Veleba a Zdeněk Stromšík, dálkař Radek Juška a řada dalších).

Bojovat mezi elitou budou také dvě desítky jihočeských atletů ze Sokola České Budějovice, VS Tábor, Milevska a Nové Včelnice.

Vstupenky na tribunu jsou k dispozici v předprodeji na webu www.ticketportal.cz za 120 Kč na sobotu a za stejnou cenu také na neděli.

Vstupenky na stání budou k prodeji pouze na místě za 50 Kč na den. Děti do 15 let a senioři nad 70 let mají vstup mimo tribunu zdarma.

Sobotní finále: 11:45 kladivo ženy, 13:35 trojskok muži, 14:15 koule ženy, 14:20 výška ženy, 15:50 tyčka muži, 16:15 disk ženy, 17:15 100 m ženy, 17:25 100 m muži, 17:30 trojskok ženy, 17:40 100 m př. ženy, 17:50 disk muži, 17:55 110 m př. muži, 18:05 3000 m př. ženy, 18:40 4x100 m ženy, 18:15 4x100 m muži, 19:15 5000 m ženy, 19:45 5000 m muži.

Nedělní finále: 11:30 kladivo muži, 12:00 výška muži, 13:20 oštěp ženy, 13:50 tyčka ženy, 13:55 dálka ženy, 14:10 400 m př. ženy, 14:25 400 m př. muži, 14:35 koule muži, 14:40 400 m ženy, 14:50 400 m muži, 15:00 800 m ženy, 15:10 800 m ženy, 15:30 200 m ženy, 15:40 dálka muži, 15:45 200 m muži, 15:55 oštěp muži, 16:00 1500 m ženy, 16:15 1500 m muži, 16:30 4x400 m ženy, 16:45 4x400 m muži.