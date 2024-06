V divizi se hrálo derby týmů z Vysočiny. Humpolec využil domácího prostředí k vítězství. Spolehnout se mohl na Filipa Němce i Lukáše Chybu. Oba dohromady připsali tři body. Uspěli však i další z týmu domácích, bodovali Palánovi a Simona Brožová s Michaelou Palánovou ve čtyřhře. Za Pelhřimov opět bodovala Vendula Mojžíšová.

Miloslav Hlaváček je šéfem svazu | Foto: Deník/ jts

Ve druhé lize tenisových družstev se ve skupině B v minulém kole LTC Tábor B se vydal na kurty do Modřan. Domácí skupinu v minulých dvou letech vyhráli a byli favoritem. Zvítězili 6:3. Blízko k překvapení měl tým LTC Tábor C, který hostil neporažené Spoje Praha. Podlehl 4:5.

LTC Tábor B tradičně bodoval přes své opory Neradovou, Jurečka a Tomana. Ve dvou utkáních se hrál třetí set a ten pokaždé urvali domácí. Táborští si budou moci vylepšit bilanci v sobotu, kdy se doma utkají se Startem Praha. Hosté ještě nevyhráli a jsou poslední. Začátek utkání bude v 10 hodin.

Dynamo vede 2:1. Cítili jsme šanci, hodnotil kapitán Táborska Pavel Novák

Tábor C znovu zabojoval. Spoje přijely bez své jedničky Jana Fáčka a trojky Daniela Lustiga. Ženy mají ve formě a je téměř jedno, zda nastoupí první nebo čtvrtá hráčka ze soupisky. První tři ženy Spojů jsou v celostátním žebříčku do 60. místa. Jedničky týmu domácích Patrik Homola a Vanesa Zábranová proti Spojům uhrály vždy druhý set 6:3, poslední krok však pokaždé udělal soupeř. Patrik Homola je o 11 let starší než jeho soupeř Boris Ďurovič. Pro Homolu bylo postavení na žebříčku, je 95, Ďurovič je ve třetí stovce. První set byl těsný. Druhý Homola vyhrál, poslední slovo však měl jeho soupeř.

U žen je jednoznačně postavení v žebříčku pro jedničku Spojů. Nová je na v celostátním žebříčku na 37. místě. Zábranová na 85. „V utkání jedniček prohrál Patrik Homola dost nešťastně. Nakonec nám jediný bod chyběl k tomu, abychom s favoritem vyhráli a pomohli sobě i našemu béčku," konstatoval hrající kapitán domácích Jan Sedláček, který své utkání zvládl. Při těsné prohře LTC Tábor C byla bilance soupeřů hodně vyrovnaná i v ostatních ukazatelích. Na sety to bylo 10:10, na gamy 85:89.

Derby vyhrál Humpolec

V divizi se hrálo derby týmů z Vysočiny. Humpolec využil domácího prostředí k vítězství. Spolehnout se mohl na Filipa Němce i Lukáše Chybu. Oba dohromady připsali tři body. Uspěli však i další z týmu domácích, bodovali Palánovi a Simona Brožová s Michaelou Palánovou ve čtyřhře. Za Pelhřimov opět bodovala Vendula Mojžíšová. Její bratří Dominik a Patrik se představili jako jednička a dvojka v týmu LTC Tábor D. Utkali se s bratry Tomášem a Přemyslem Fialovými. Jednoznačně vyhrála zkušenost.

Jindřichův Hradec dál vede

V KP I dál vítězí Jindřichův Hradec, který se dostal do pozice jasného favorita. Doma zdolal Kaplici, která měla výtečný začátek. Zastavit ho může Sezimovo Ústí, které patří pravidelně ke špičce. Lehké to nebude mít Jindřichův Hradec ani v sobotu, kdy bude hrát na kurtech třetího Pelhřimova B.