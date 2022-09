V Holubicích nedaleko Brna odehráli talentovaní nohejbalisté mistrovství České republiky dvojic a trojic starších žáků. 25 zaregistrovaných sestav bylo nasazeno do sedmi tříčlenných a jedné čtyřčlenné skupiny. Do osmifinále postupovali vítězové skupin přímo a vždy 2.s 3. ve skupině si to rozdali o dalších šestnáct míst.

Nohejbalisté Dynama České BudějoviceZdroj: Deník/ Emanuel VišvaderČernobílé barvy reprezentovali K. Kalianko, P. Novotný, A. Nováček. "Do osmifinále se nám podařilo postoupit z prvního místa, ale v další bojích postup do čtvrtfinále překazil tým Karlových Varů," popisuje drama ve třetím zkráceném setu trenér Emanuel Višvader. "Touto smolnou prohrou byly naše naděje a očekávání ukončeny."

Šestnáct trojkových týmů bylo nasazeno a dolosováno do čtyřčlenných skupin. Znovu postupovali vítězové skupin přímo, ale tentokrát do čtvrtfinále a vždy 2. s 3. si to ve vloženém osmifinále rozdali mezi sebou o postup. Trojice Dynama skončila ve skupině na druhém místě, a tak ji čekal zápas o postup do čtvrtfinále s Modřicemi B. "Nepodařilo se vyhrát, ale nemám důvod být nespokojen. Kluci bojovali, trochu štěstíčka jim chybělo. Příští rok už budeme bojovat o medaile."