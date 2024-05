Sportovní aerobik v Česku slaví úspěchy. Mladé talentované závodnice z klubu RB si vybojovaly nominaci na mistrovství Evropy. Po náročných kvalifikačních závodech se těší na šampionát ve Švýcarsku, kde budou reprezentovat nejen svůj klub, ale i celou zemi.

Úspěšná sezona SK Romany Beranové, nominace na ME | Video: Deník/ SK Romany Beranové

Sport klub RB a sportovní aerobik mezi třemi nejlepšími kolektivy Jihočeského kraje. Svěřenkyně Kláry Klepalové Youth trio a duo v kategorii kolektivů do 19 let Karolína Beranová, Barbora Kuželová, Natálie Hrabčáková se umístilo na třetím místě, oceněny byly za vynikající výsledky v roce 2023 – stříbro na MČR, bronz na ME a bronz na MS. "Je to krásné ohlédnutí za celou velmi úspěšnou sezonou," říká majitelka klubu.

Důležité dva nominační závody ( Louny, Olomouc ) ve sportovním aerobiku mají za sebou. "Nominace na mistrovství Evropy je potvrzena." SPORT KLUB RB zvládl nominaci hned ve dvou kategoriích - v kategorii Adult nad 19 let dua Karolína Beranová a Barbora Kuželová a v kategorii Adult ženy nad 19 let Karolína Beranová. "Za 25 let existence našeho klubu je to poprvé, kdy nám závodnice dorostly do kategorie dospělých a ještě vybojovaly nominaci na mezinárodní šampionát, duo má nádhernou sestavu, která choreografií i hudbou baví diváky, rozhodčí i ostatní závodníky a Kája sama se ke kategorii žen vrací po dvou letech a na svoji žádost spolu s trenérkou vytvořily pohodovou, krásnou, elegantní sestavu, kterou si chce v této vůbec nejnáročnější kategorii především užít a odměnou je nominace na mistrovství Evropy."

ME 2024 bude na začátku června ve Švýcarsku. Trenérka Klára Klepalová je šťastná, že nominace vyšla, protože nominované závodnice jsou letošní maturantky a dát termínově dohromady přípravy na maturitu, tréninky a závody je náročné "Kája bude dokonce skládat ústní maturitní zkoušku v den odjezdu na mistrovství Evropy."

Před odjezdem na ME ještě proběhne závod v Poděbradech, který měl být zároveň nominací na MS v Brazílii, toho se ale vzhledem k místu konání česká reprezentace pravděpodobně nezúčastní.