Připravte se na den plný zábavy a inspirace pro celou rodinu! Bambifest v Českých Budějovicích, pořádaný Radambukem, nabídne ukázky aktivit pro děti a mládež, vystoupení na pódiu i soutěže s odměnami.

Bambifest v Českých Budějovicích, ke slovu se dostane i sport, pořadatelé zvou děti z celého Jihočeského kraje | Video: Deník/ Kamil Jáša

Víte, co je Radambuk? Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Děti, rodiče, prarodiče, oddíly, organizace dětí a mládeže, školy, školní družiny a další organizace pracující s dětmi a mládeží se první den bavili na 24. ročníku sympatické akce Bambifest v Českých Budějovicích. Přehlídka činností dětských spolků a organizací, které pracují s dětmi a mládeží, je ideální příležitostí k prožití dne.

Bambifest se koná u Sportovní haly v Českých Budějovicích. V sobotu můžete dorazit od 9:00 do 17:00 hodin. V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. Pořadatelem Bambifetsu v Českých Budějovicích je Radambuk - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (www.radambuk.cz).

Bambifest v Českých Budějovicích má tyto části: aktivní prezentace organizací pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích, ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže na pódiu, koncerty pro veřejnost, divadelní představení.

U jednotlivých stánků děti získávají razítka do startovní karty, po splnění úkolů si vyzvednou v infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní kartičky postupují do losování o ceny, které probíhají v liché hodiny na pódiu akce. "Vstup na akci je zdarma," vzkazují pořadatelé do celého Jihočeského kraje. "Těšíme se na vás ve světě dětských her, soutěží a krásných pódiových vystoupení."