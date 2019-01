ČESKÉ BUDĚJOVICE - Pozvánka, baseball, badminton, házená a fotbal.

POZVÁNKA

V Hluboké nad Vltavou se dnes od 9 hodin konají Sportovní hry pro mentálně postižené, nad kterými převzal záštitu hejtman kraje. „Určitě akci nerušíme, věříme, že počasí se zlepší,“ ujišťoval včera jeden z hlavních organizátorů her David Šťastný. Vedle sportovních disciplín pořadatelé připravili doplňkový program.





BASEBALL

Hlubočtí Kardinálové zítra mohou sledovat v televizi Draky Brno, svého soupeře v dalším kole poháru, které se hraje začátkem června na Hluboké. Extraligové městské derby mezi Technikou Brno a dosud neporaženými Draky vysílá ČT4 Sport přímým přenosem zítra od 20.50 hodin. Technika má poprvé představit novou posilu z Panamy – Rolanda Altamirana!





BADMINTON

Sokol ČB, vítěz oblastního přeboru, marně usiloval v kvalifikaci o postup do II. ligy. Na úvod podlehl pozdějšímu vítězi Chemičce Ústí 2:6. V koncovkách rozhodujících setů se projevila větší zkušenost soupeře. Za Sokol bodovaly v deblech páry Hohenberger – Šťastný a Dvořák – Liebl. Ve druhém kole Sokol porazil Motorlet 5:3 (body ČB Hodiánek, Hohenberher – Šťastný, V. Firerová – Chrtová, Liebl – Dvořák, Liebl – V. Firerová). Ve třetím zápase sokolové remizovali s Doubravkou 4:4 (Liebl, Hohenberger, Šťastný, Liebl – Dvořák). Do II. ligy postoupilo Ústí. „Zanechali jsme však dobrý dojem,“ uvedl vedoucí družstva Sokol ČB Roman Vokoun.





HÁZENÁ

I. liga ml. dorostenek: Pardubice – Loko ČB 30:25 (15:10) – Hráčky Lokomotivy skoro celý zápas dotahovaly, ale nakonec si zápasy prohrály samy neproměňováním sedmimetrových hodů (8/2) a neefektivních přesilovek. Sestava a střelci Loko ČB: Bezpalcová a Poláčková (branka), Korunková 7, Kubelová 6, Jiránková 4, Vithová 3, Provázková, Vančurová, Zelenková 3, Václavková 1, Kubíková 1. Sedmičky 4 / 2 – 8 / 2, vyloučení 12:4, ŽK 2:2, ČK 1:0.





FOTBAL

OP ST. ŽÁCI: D. Voda – Boršov 0:0, řádně hlášeno.