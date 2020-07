Nemusíme však chodit tak daleko. Spoustu skvělých osobností, které už ve sportovním světě všelicos dokázali, máme i v regionu. Jistě mezi ně patří i basketbalista Vít Krejčí, házenkářka Veronika Malá a samozřejmě hokejový brankář Jakub Kovář. Všichni tři se svému umění učili v Písku.

Naděje pro NBA

Mladý basketbalový talent Vít Krejčí sice pochází ze Strakonic, v jeho životopisu však nechybí ani kolonka Sršni Písek. Hvězda, kterou v Sršním hnízdě vychovávali, se ve čtrnácti letech vydala do světa a zakotvila ve španělské Zaragoze. Jeho působení na Pyrenejském poloostrově je velice úspěšné. V prosluněné zemi zaslíbené především fotbalu se uchytil natolik, že mu nyní jeho klub z nejvyšší soutěže nabídl první profesionální tříletou smlouvu, stal se členem českého národního týmu, a dokonce myslí na vstupní draft do NBA – nejlepší basketbalové soutěže světa.

To ale není všechno. O talentu Víta Krejčího se ve Španělsku dobře ví. Dvoumetrový Jihočech si na své konto nedávno připsal další ocenění, když byl zvolen do nejlepší pětky nejlepších mladých hráčů ACB ligy do 22 let. Kluk, který měl své vzory, se sám stává tím, kterého budou chtít další mladí basketbalisté napodobovat.

Odhodlaná házenkářka

Dalším z dobrých příkladů je žena. Ženská házená sice nepatří mezi nejpopulárnější sporty u nás, ale v Písku se oblibě těší. Není se čemu divit, že písecký Sokol byl a snad v budoucnu ještě bude zásobárnou reprezentačního áčka. Luzumová, Raníková (Šáchová), Stellnerová, Keclíková, Borovská, Kovářová – slušný výčet jmen, která téměř současně oblékala dres České republiky.

K této silné sestavě samozřejmě patří také Veronika Malá. Křídlo týmu od Otavy kdysi s obrovským nasazením překonalo zranění kolene, bylo součástí týmu, který vybojoval bronzové interligové medaile a přes pražskou Slavii a Německo se dostalo až do Paříže. Přestože se kvůli koronavirové pandemii aktuální sezona nedohrála, nic to však nemění na tom, že zvolení hráčky Paris 92 nejlepším levým křídlem francouzské nejvyšší soutěže je velký úspěch.

Brankář detailista

O tom, že je Jakub Kovář výborným hokejovým brankářem s velkou chutí na sobě – na každém detailu - neustále pracovat, nemůže být sporu. V národním týmu sice nemá nic jistého a prožil si vícerá zklamání, na klubové úrovni ale válí. V ruské KHL si jeho účinkování považují. A to nejenom v Jaketěrinburgu, za který hraje, ale v celé soutěži. Písecký rodák byl v nedávné anketě KHL vybrán mezi dvanáctku nejlepších gólmanů historie ligy. V žebříčku vyšplhal až na šesté místo.