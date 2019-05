Sportovci mohli běžet, jít nebo jet na kole či koloběžce. Nahoru, dolů a pořád dokola. Startovalo se z krásetínského parkoviště. Každý účastník si podle počtu výstupů odsud odnesl slušivou přezdívku.

Nadšenci do sportu startovali v sedm ráno a končili přesně v 16 hodin. Organizátor akce chce donutit lidi, aby se více hýbali a nejezdili jenom dopravními prostředky. „Každý běží nebo jde podle svých sil, někdo Kleť vyjede na kole či koloběžce. Nejvíce krát to zvládají sportovci i 14 krát za devět hodin,“ vylíčil pořadatel Martin Tomka.

Podle něho není až tak náročné Kleť vyjít nahoru. „Těžké je to z kopce dolů. Chce to mít na to uzpůsobené svaly a šlachy. Já jsem začínal nultým ročníkem, když jsem se vsadil a kamarádům se to zalíbilo. Teď už jen procvakávám lístky,“ shrnul Martin Tomka právě když k němu z kopce přiběhl 41letý Václav Bauer z Chlumu u Křemže.

„Mám výborný pocit, trať je suchá, běží se ideálně. Počasí je úžasný. Chtěl jsem vyběhnout Kleť desetkrát, ale možná to bude i vícekrát. Určitě chci být Himalájský tygr,“ popsal pocity mírně zadýchaný loňský vítěz, který zdolal Kleť 14krát.

Za ním se řítila z kopce i královna Kleti Květa Polenová ze Zlivi. Titul královny má z minulosti, protože na Kleť vystoupala přes 300 krát za rok v kategorii žen. „Zatím je to dobrý, nohy tuhnou až po pátém výstupu. Mám to nacvičené. V roce 2013 jsem chodila každý den na Kleť. Teď trénuji tak dvakrát týdně,“ prozradila sportovkyně.

Medaili Himalájského tygra si odnesli účastníci, kteří zvládli devět výstupů. Ostatní se mohli pochlubit přezdívkou Kleťák, Tatrák, Alpík, Anďák a ti co zdolali kopec desetkrát a více si odnesli nálepku E.T. Mimozemšťan.