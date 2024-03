Připravte se na vzrušení z Velikonočního střílení! Patnáctý ročník této oblíbené střelecké soutěže slibuje napínavou přípravu na nadcházející mistrovství ČR mládeže. Nadějní střelci se utkají v disciplínách vzduchové pušky, a to jak vleže, tak vstoje.

Sportovně střelecký klub Stromovka chystá Velikonoční střílení. Předseda klubu mluví na videu o zapojení rodičů do tréninku | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sportovně střelecký klub Stromovka ve spolupráci s Českým střeleckým svazem připravují závod, který se uskuteční pod názvem Velikonoční střílení. Šestnáctého března se odehraje už patnáctý ročník populární soutěže, která je zároveň přípravou na mistrovství České republiky mládeže.

Velikonoční střílení je vypsáno pro kategorie vzduchová puška 30 ran vleže, 40 a 60 vstoje. "Do tréninku zapojujeme i rodiče, mnozí nás začínali s dětmi," říká na videu u tohoto článku předseda klubu Václav Březina.

Tradiční a úspěšný Sportovně střelecký klub Stromovka vychoval i mistry České republiky. Mezi nejlepšími se objevovali Březina, Svatková, Šmol, Foistová, kteří uspěli na juniorských světových i evropských šampionátech. V tomto roce reprezentuje Českou republiku junior Matěj Nedvěd.

Dětské vzduchovkové závody probíhají v kulturním sále obce Borek, pro starší střelce přímo na střelnici. Sportovci z klubu Stromovka se účastní závodů po celé republice. Součástí výchovy ve střeleckých olympijských disciplínách je naučit mládež především dodržování bezpečnostních předpisů, zodpovědnost, soustředěnost a smysl pro pořádek. Martin Nedvěd místopředseda SSK Stromovka dodává: "Střílení může být i zábavou, ale bezpečnost je velmi důležitá."

Velikonoční střílení bude generálkou, hlavní přípravou před mistrovstvím České republiky mládeže vleže, které se uskuteční hned během následujícího víkendu. Na mistrovství se budou střílet disciplíny vzduchová puška 30 ran vleže pro kategorie mladšího a staršího žactva do 12 a do 14 let.