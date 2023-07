Sportovní areál Vltava pokřtily dešťové kapky a volejbalová exhibice. Přímo na písku pochválil architekty i olympionik z Tokia David Schweiner.

ČEZ Sportovní areál Vltava. Exhibici si zahrál i olympionik z Tokia David Schweiner | Video: Deník/ Kamil Jáša

Bylo to velmi podařené odpoledne. Sportovní areál Vltava, který už pár dní slouží veřejnosti, v rámci slavnostního otevření pokřtil docela vydatný déšť. A beachvolejbalová exhibice. Čtyři čeští reprezentanti statečně nastoupili na kurt i v době, kdy se nebe nad písečnými kurty zatáhlo a hustě se rozpršelo. Odměnou jim bylo vyjasnění, sluníčko, návrat diváků ke kurtům a potlesk na otevřené scéně.

Exhibici odehrály páry: Schweiner - Trousil a Šépka - Semerád. Největší hvězdou byl David Schweiner, který reprezentoval ČR na OH v Tokiu a už si brousí zuby na start na hrách v Paříži. "Je to úžasný areál. Kdo ho projektoval, už myslel na větší zápasy. Je tu hodně prostoru kolem hřiště, malá tribunka, velmi povedené dílo," hodnotil. "Tady se bude hrát za rok turnaj olympiády dětí a mládeže? To je velmi dobrá zpráva," doplnil. Do beachvolejbalové exhibice se zapojili i diváci, zahrály si malé děti, esem okořenil úvodní set předseda Jihočeského volejbalového svazu Tomáš Kratochvíl.