Sportovní hala hostila Velkou cena hejtmana Jihočeského kraje a primátorky Statutárního města České Budějovice v tanečním sportu. Český svaz tanečního sportu pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a primátorky města České Budějovice Dagmar Škodové Parmové uspořádal tradiční, prestižní taneční soutěž. Připraveny byly postupové soutěže, taneční liga a kategorie tanec pro všechny.

Velká cena hejtmana Jihočeského kraje a primátorky Českých Budějovic | Video: Deník/ Kamil Jáša

Odborná porota hodnotila speciální taneční prvky. Pořadatelé byli spokojeni s účastí tanečníků, kteří ladně pluli ve sportovní hale po tanečním parketu. "Opravdu jsme spokojení. Počet účastníků z mistrovství České republiky ve standardních tancích na ligu máme přihlášeny čtyři páry, to je ze šestky mistrovství republiky, v latinskoamerických tancích čtyři. Do dvanáctého místa z mistrovství České republiky je to vlastně deset párů," vyzdvihl kvalitu zástupce pořadatele soutěže Zdeněk Řeřábek.

Do Sportovní haly v Českých Budějovicích osobně dorazili i hejtman Jihočeského kraje Marin Kuba a primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová.

O Velkou cenu hejtmana Jihočeského kraje a Velkou cenu primátorky statutárního města České Budějovice se v taneční soutěži utkaly amatérské páry dětí, mládeže i dospělých. Letos už posedmé byla Jihočeská divize pověřena Českým svazem tanečního sportu k uspořádání soutěže dospělých Taneční ligy a postupové soutěže dospělých a seniorů třídy A, juniorů a mládeže třídy B ve standardních a latinskoamerických tancích.