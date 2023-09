Sportovní klub policie z.s. v Českých Budějovicích, Jiráskovo nábřeží 25, to je ta správná adresa pro rozvoj dětí a mládeže v mnoha sportech a odvětvích, ale také místo, kde se dá uprostřed města běhat, hrát fotbal, cvičit bojová umění a posilovat, nebo dokonce slézat stěnu. Také zde můžete posedět v klubu sportovců.

Sport přímo v centru města. | Foto: Deník/ SKP České Budějovice

Klub má v současné době 1. 150 členů. Jsou zde zastoupeny oddíly JKA karate, atletiky, florbalu, jógy, alkampf – jitsu, horolezectví, futsalu, fotbalu, orientačního běhu, krav magy, volejbalu a taekwonda. "V areálu SKP můžete využít workoutové hřiště, beach kurty, badmintonové kurty, tenisové kurty, tartanový ovál, nafukovací multifunkční halu, horolezeckou stěnu, tělocvičnu a posilovnu," doplňuje Jaroslav Bílek.

Nejvíce členů má fotbalová část SKP a tu detailně představil Jan Frantík, předseda oddílu fotbalu SKP. "Unikátnost koncepce fotbalu na SKP spočívá v absenci mužského týmu a v absolutním zaměření na mládežnické kategorie. Máme dvanáct týmů mládeže, poskládané od školky až po kategorii U19, tedy starší dorost." Základní myšlenkou není vychovat pár hráčů pro A mužstvo, ale hráče, kteří budou milovat sport a hlavně fotbal, budou motivovaní pokračovat i v mužské kategorii, dostatečně kvalitní pro týmy z regionu, hráče, kteří budou zdraví a mentálně silní. "To vše vyžaduje tréninkový proces, který je dostatečně pestrý a hráče baví. Motivace typu „ rodiče rozhodli, že mám jít na trénink“ prostě dlouhodobě nefunguje. Je nutné také hráče nepřesytit fotbalem a zároveň pracovat na celkovém rozvoji mladého organismu. Nepřetěžovat nad nutnou úroveň velké klouby a hlavní svalové partie dolních končetin." Z toho důvodu je v celém SKP napříč kategoriemi prováděna jistá „unifikovaná“ kloubní aktivace (v začátku každé tréninkové jednotky i každého warm upu před utkáním) a naopak série kompenzačních cvičení po absolvování fyzické zátěže. "V rámci přípravných období se stále více zaměřujeme na rozvoj vedlejších svalových partií z pohledu fotbalu, na ruce a záda, a ještě bych jakoby na druhou zdůraznil posilování středu těla (core), tedy břišní, šikmé břišní, bránice a dýchací svaly. Věříme, že tak vytváříme silné fotbalisty s potenciálem sportovní dlouhověkosti. O to jde přeci hlavně, o zdravého kluka nebo holku, které sport provede dospělostí i stářím. Nezanedbáváme ani sportovní a gymnastickou přípravu, opět hlavně v přípravných obdobích."

Těžký pád cyklisty Sparty poznamenal průběh nádherného závodu Okolo jižních Čech

Všechno začíná fotbalovou školkou, kde jde jen o všeobecnou pohybovou přípravu, kde je míč jen jednou z pomůcek. "I fanatici, kteří už v šesti letech chtějí jenom kopat do míče, se v rámci tréninku musí přidat a absolvovat zábavnou formou vedená cvičení na zeleném trávníku." Některé velké kluby od těchto kategorií úplně odcházejí "Protože tyto kategorie jenom stojí peníze. I nám je jasné, že k nám nepřicházejí žádní stprocentní fotbalisti, ale kluci a holky, kteří se chtějí prostě hýbat. Bylo by možná lepší, kdyby hráli každý den fotbal někde před domem, jen tak živelně, ale to je jen přání. Pokud neumožníme dětem chodit na zelený trávník k nám do klubu, nebudou chodit nikam, ať už pro to, že není kde hrát, s kým hrát, hrát si bezpečně. To je důvod, proč organizujeme fotbalovou školku i nejnižší přípravkové ročníky. Od přípravek hrajeme už soutěže organizované fotbalovou asociací, hráči si zvykají na pravidla fotbalu a týdenní rytmus tréninků vrcholící víkendovým zápasem." Po období mladší a starší přípravky následují dva ročníky v mladších žácích. "Oba ročníky U12 a U13 mají svoji samostatnou soutěž, na SKP jsme do letošního roku hráli ligovou soutěž, pro tuto sezonu došlo k reorganizaci a mladší žáci se budou prát v divizi v Plzni, Rokycanech, Benešově, Praze a dalších českých městech." S fotbalem na SKP se totiž projedete po celé republice. Mimo hlavní soutěž se hraje ještě turnaj Planeo cup a turnaj Minirepubliky, ty vás mohou zavést třeba do Ostravy, Hodonína nebo Karviné. "Není rozhodující jak daleko je to od „Budějc“, ale přináší to zážitky, věřím, na celý život."

Kategorie U14 a U15 tvoří společně tým starších žáků, jezdí spolu na divizní zápasy. Starší žáci hrají již klasický jedenáctkový fotbal, týmový výkon začíná být nadřazený individuálním herním dovednostem. "Ale určitě neměníme hru na hru pro výsledky. Rozvoj jedince je prostě priorita. Kluci mají nárok na to udělat chyby, jak by se jinak mohli posouvat dál. Fotbal na nejvyšší úrovni je dnes velmi atleticky pojímaný sport, preferováni jsou hráči vysokého vzrůstu… My na SKP si myslíme, že fotbal je hra pro všechny a jde jen o to naučit hráče fotbal, na který jsou od přírody vybavení. Tedy nehledáme hráče pro hru, ale herní styl přizpůsobujeme typům, které máme. Můžeme si to dovolit, už na úvod jsme řekli, že vychováváme všestranné sportovce, dobré lidi, ne určitý typ pro A mužstvo."

V dorostencích poprvé nejsou v klubu mužstva organizována po ročnících a spojují se vždy dva ročníky do jednoho mužstva. "Máme tedy týmy U17 a U19." Oba týmy hrají divizní soutěž. "Přijďte se podívat, to už je fotbal jako řemen. Plný energie, přitom kluci už v sobě mají spousty fotbalových dovedností a roky společné cesty fotbalovými zápasy, tedy nejen individuální, ale i týmové výkony jsou na vysoké úrovni. Mládežnický fotbal není sešněrován taktickými pravidly, je více živelný a velmi koukatelný. Přijďte se schválně někdy podívat a můžete posoudit, jestli ten fotbal děláme dobře." (více na: www.skpcb.cz)