Pořádnou díru do světa udělali na devatenáctém ročníku mezinárodního šampionátu ve sportovní kynologii IGP Cacit Dobříš 2024 Jana Jinderlová se svým věrným čtyřnohým parťákem německým ovčákem Torem, když obsadili v silné konkurenci čtvrté místo v absolutním pořadí a byli nejlepší z českých účastníků závodu.

Cacit je ve sportovní kynologii brán jako jeden z nejprestižnějších závodů. „Něco jako Premier League ve fotbale, konkurence bývá opravdu velká,“ spokojeně se usmívá psovodka z českobudějovického Rožnova.

V Dobříši se představilo 76 kynologů z patnácti evropských států, ale také z Kanady a Spojených arabských emirátů. Soutěžilo se ve třech disciplínách, kterými byly pachová práce, tzv. stopa, poslušnost a obrana, při které je úkolem psa zadržet figuranta. Všechny tři disciplíny se obodují a vznikne celkové pořadí. V Dobříši byl po součtu bodů nejlepším Němec Rossing před Maďarem Pityingerem a dalším německým závodníkem Dögelem.

close info Zdroj: Deník/ Iveta Pejšová zoom_in Zadržení figuranta jde Torovi skvěle, což dokumentuje i náš snímek.

Hned za nimi byla čtvrtá Jinderlová s Torem. „Nejlépe mu jde obrana, ale povedly se mu všechny tři disciplíny. Čtvrté místo jako nejlepší z Čechů bylo super. V Dobříši jsme byli poprvé a je to náš zatím největší úspěch, máme z něj velkou radost,“ neskrývala. „Chtěla bych poděkovat manželům Kratochvílovým, jak závod v Dobříši perfektně zorganizovali. A také všem figurantům a rozhodčím, bez nichž by to nešlo. Už se těšíme na dvacátý ročník. Určitě přijedeme,“ slibuje.

Jinderlovi mají doma ještě staršího vlčáka Bleska, ale směrem ke sportovní kynologii vedou pouze čtyřletého Tora (v křestní listu má sice oficiální jméno Viktor, ale slyší pouze na Tora). „S Bleskem to bylo spíše jen tak rekreačně, aby něco dělal. U Tora jsme věděli už od štěňátka, že bude soutěžit. Dvakrát v týdnu chodíme na stopu, k tomu děláme i poslušnost a obranu. Věnujeme se tomu čtyřikrát až pětkrát v týdnu, ale baví nás to a je to už součást našeho života,“ uzavírá úspěšná kynoložka.