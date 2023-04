Po vítězné sérii s úřadujícím mistrem ČR Draky Brno, kterým vzal Sokol všechny tři body, čekala o víkendu hlubocké baseballisty další výzva: Trojutkání s vedoucím týmem extraligy Eagles Praha. Sokol Hluboká ji zvládl 2:1 na zápasy a je letos prvním týmem, který si s Eagles poradil. A jen vlastní chyby pole Sokola v závěru prvního utkání rozhodly o tom, že Pražané si z Hluboké odvážejí bod, když o jejich vítězství rozhodly tři doběhy v tie-breaku.

Baseballová extraliga pod umělým osvětlením, zápas musel být na pár minut přerušen | Video: Deník/ Kamil Jáša

Byla to krásná dramatická série, která dopadla spravedlivě. Eagles ale ukázali obrovskou zkušenost a cit pro to, kdy v plné síle udeřit do obrany soupeře. V prvním utkání se jim tak podařilo ze stavu 0:5 dostat Sokol pod tlak, do zmatků v poli, a otočit v nastavené desáté směně na konečných 8:5. Ve třetím utkání se o obrat pokusili pěti doběhy v šesté směně, ale Sokol je ještě stihl „dohnat a předehnat“! Zaslouženě, protože hráči Sokola si jdou pro vítězství, je na nich vidět obrovská snaha a na rozdíl od loňské sezony se jim možná díky tomuto rysu daří obracet vyrovnaná utkání ve svůj prospěch.

Eagles Praha - Sokol Hluboká 8:5 (F/10)

Ale právě toto utkání je výjimkou z předchozího tvrzení o šťastných koncích. Protože Sokol do Pražanů nastoupil s Ičige Takamunem na kopci a japonský nadhazovač je stabilně rozdílovým hráčem, který dává týmu klid, a pálkaři soupeře z něj mají zasloužený respekt. Za sedm směn nepustil bijce Eagles prakticky k ničemu a Sokol si relativně v poklidu došel pro vedení 5:0. Na pálce se dařilo Camdenovi Vasquezovi, Martinovi Mužíkovi, Janu Líkařovi, Standovi Hejnému či Martinovi Jiránkovi. Na několik minut se pak kvůli výpadku proudu ponořilo hřiště do tmy, hra byla přerušena, a tento okamžik jako by odstartoval obrat v dosavadním vývoji. Na kopci suverénního Takamuneho vystřídal jako clooser v posledních zápasech excelentní nadhazovač Sokola Alec Lemmon, měl ale problémy se „strikezónou“ a Pražané vycítili příležitost. Je pravda, že jim v nástupu pomohlo i několik smolných míčů a minel v poli Sokola a stačila jim osmá směna, aby srovnali na 5:5. Devátá směna rozhodnutí nepřinesla a zápas šel do nastavení. V tie-breaku byli Eagles šťastnější. Pomohla jim meta zdarma, ale popravdě, dařilo se jim pokračovat v tlaku na domácího nadhazovače. Vítězství Pražanů podtrhl dvoumetovým odpalem Michal Antoň. Sokol moc chtěl, ale nadhazovač Eagles Mikuláš Hanuš už pálkařům domácích nedal šanci a Pražanům se tak podařilo obrátit utkání z 0:5 na 8:5.

Eagles Praha - Sokol Hluboká 5:12

První sobotní utkání mělo podobný začátek jako v pátek večer. Sokol držel skvěle Petr Vojta na kopci, který za necelých osm směn (7.2) dovolil Pražanům čtyři doběhy, z nichž nejméně dva vznikly po chybách v poli. V tu dobu už Sokol vedl 7:0! Na pálce řádili mladíci Matěj Vlach, který odpálil homerun, a Lukáš Jelínek, Matěj Dvořák si připsal trojmetový odpal a Camden Vasquez dvoumetový. Ve třetí směně si pro body doběhli Viktor Sedláček, Matěj Klang, Camden Vasquez a po homerunu Máťa Vlach. Ve čtvrté směně úřadovali mladíci Sokola, když Josef Kovanda (18) poslal domů Lukáše Jelínka (17), v páté další dva body zařídili Camden Vasquez a opět Matěj Vlach, kterému tohle utkání vyšlo skvěle!

Proti Petrovi Vojtovi se pálkaři Eagles začali prosazovat až v šesté a osmé směně Šimonem Blažkem, Janem Výborou a především Petrem Zýmou, ale za Sokol přišel utkání zavřít šestnáctiletý reprezentant Michal Cajz! A úkol splnil, pouze v dohrávce deváté směny si po dvoumetrovém hitu Šimona Blažka pro pátý bod Eagles doběhl Gehrig Octavio. Jenže předtím v začátku deváté směny pálkaři Sokola nasázeli Pražanům dalších pět bodů, o které se podělili dobíhající Matěj Klang a Camden Vasquez po dalším hitu Matěje Vlacha, zkušený Matěj Dvořák poslal pro bod Martina Mužíka a Matěje Vlacha a sám si pak došel pro poslední bod, znamenající vítězný tucet. V tomhle utkání Sokol dominoval hlavně díky nadhozu mladých Petra Vojty a Michala Cajze a pálce v čele s „údernými Matěji“ – Matějem Vlachem a Matějem Dvořákem, kterým sekundovali Lukáš Jelínek, Camden Vasquez a další.

Sokol Hluboká - Eagles Praha 8:7

Ostatně jména Vasquez, Vlach a Dvořák stála za prvními třemi body i v rozhodujícím třetím duelu, v němž byli Eagles vedeni jako domácí. Pražané startovali na kopci s Venezuelanem José Balaguerou, který ale rozdával mety zdarma a (ve 2.2) pustil na kopec Ondřeje Hegra. Za Sokol startoval hlubocký odchovanec Viktor Sedláček, proti kterému se pálkaři Eagles prosadili po bodu až ve čtvrté a páté směně. Jenže v šesté směně předvedla obrana Sokola podobnou kumulaci chyb jako v pátek večer a zbytečně připustila zvrat. Eagles opět dokonale vytěžili slabší chvilku obrany, zužitkovali nabídku na snadné body a otočili na 7:4. Jenže tentokrát stálo štěstí na straně Sokola. I obrana Eagles nabídla po chybách dva doběhy a Pražané vedli po dohrávce šesté směny jen o bod 7:6. Sedmá směna prošla v klidu před bouří, ale závěr tentokrát patřil Hlubockým. Osmnáctiletý odchovanec Josef Kovanda poslal pro vyrovnání k velké radosti publika populárního Martina Mužíka, a hrdinou dne se v deváté směně stal Kamil Miranda. Nejprve ho closer Pražanů Mikuláš Hanuš při nadhozu zasáhl a „Camilo“ šel na metu zdarma. Sokol postupně obsadil všechny mety, vyvinul obrovský tlak na obranu Eagles a spolehlivý Camden Vasquez odehrál na pálce přesně to, co bylo v dané chvíli potřeba – trefil dostatečně prudkou a hlavně efektivní ranou střed pole mezi bránící hráče a Kamil Miranda se svými atletickými schopnostmi seběhl pro vítězný bod. Sokol vyhrál i druhé sobotní utkání a po zásluze si po Dracích Brno připsal i skalp Eagles Praha. První extraligové vítězství si odnesl sedmnáctiletý nadhazovač Sokola Lukáš Blažek!

„To, jak letos jedou mladíci a doplňují zkušené, je velkým příslibem pro další sezony. Myslím, že to je velký přínos Tima Crowa, který jako trenér se zkušenostmi i z amerických vysokoškolských týmů má hlubokou empatii a umí pracovat s psychologií mladých hráčů. Máme za sebou prvních deset zápasů, odstartovali jsme evidentně ve větší pohodě než vloni, mám radost z toho, jak tým funguje, ale Extraliga bude dlouhá a rozhodující etapy nás ještě čekají,“ říká předseda Sokola a bývalý nadhazovač David Šťastný.

„Měli jsme pár špatných směn v obraně, které nás stály první zápas a i ve třetím zápase nás málem dostaly. V pátek večer jsme měli vyjít z osmé směny s vedením 5:2, ale chyby způsobily, že jsme s Eagles měli extra outy, a oni toho využili. Je to už podruhé, co Aleca Lemmona doma naše obrana vůbec nepodržela a utrpěl prohru, kterou si nezasloužil. Ale věřím Alecovi, že hru uzavře pokaždé, kdy ho využijeme. V sobotu jsme měli další výpadek v obraně, který umožnil Eagles vrátit se do hry, kterou jsme kontrolovali. Nastal ale efekt sněhové koule, kdy jedna chyba vedla k druhé. My se jen musíme naučit zůstat soustředění. Není potřeba předvádět ve chvílích pod tlakem velkolepou hru, jen plnit základní kroky a ze situace se dostat, to je něco, čemu se budeme i nadále věnovat během tréninků,“ odpověděl na otázku k řadě chyb v poli trenér Sokola Tim Crow, který k týmu nastoupil před sezonou. Dosavadním vývoj a práci týmu ale chválí. „Po prvních deseti zápasech sezóny jsem s naším výkonem spokojen. Stejně jako další týmy jsme měli během utkání vzestupy i pády, ale každou sérií se učíme. Tým ukazuje odolnost, začíná si důvěřovat a věřit ve vítězství. Prohráli jsme pár dramatických zápasů doma, kdy jsme dlouho drželi vedení, třeba v pátek večer, ale hráči se dokázali rychle otřepat a vložili velkou energii do sobotního dvojzápasu. Poté, co Eagles ve třetím zápase otočili a ujali se vedení, se náš tým nevzdal, nastartoval comeback a byl schopen vzít si vítězství zpět. Nemohu být již více hrdý na naše kluky, zvláště na mladší hráče, kteří se prosazují v klíčových situacích, třeba když se Lukáš Jelínek a Matěj Klang podíleli na ofenzivě. Náš tým nadhazovačů byl o víkendu proti Eagles skvělý, Ichi Takamune už po sedmi směnách nemohl dál házet. Ale Petr Vojta, Viktor Sedláček, Lukáš Blažek a Michal Cajz, ti všichni předvedli opravdu skvělé výkony, které nám pomohly, protože Rui Narasaki nemohl po úterním utkání s Draky házet,“ komentoval dosavadní práci s týmem americký trenér Tim Crowe.

O posledním dubnovém víkendu zamíří Sokol nejprve do Třebíče ke svému sousedovi v tabulce Nuclears Třebíč. První zápas série se hraje v pátek 28. 4. od 19. hodin, druhý v sobotu 29. 4. od 13. hodin a doma ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké se baseballisté Sokola představí v neděli 30. dubna od 13. hodin (autor: František Kotrba).