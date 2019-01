České Budějovice - Úspěšné pokračování sezony pro juniorský jihočeský squash je spojeno s dobrými výsledky Denisy Peleškové z SK Zvonárna.

Ta potvrdila své postavení na žebříčku G15 dalším medailovým umístěním na turnaji kategorie A, který se hrál jako mistrovství Prahy 1. Pelešková skončila na třetím místě.

o velmi úspěšném začátku sezony 2007/2008 (ze 13 turnajů 3x vyhrála a 6x byla na stupních vítězů) postoupila na 4.místo v republikovém žebříčku juniorek do 15 let. Její další přípravu zastavilo nepříjemné onemocnění trvající od prosince 2007 do konce ledna 2008. V této době přišla o účast na mezinárodním turnaji Czech junior open a čtyři turnaje domácí soutěže. Po úspěšném chirurgickém zákroku a ukončení léčby nastoupila na MČR. Po vyrovnaných bojíc jí ale docházely síly, se umístila na 5. pozici v kategorii G15 a na 12. místě v G17.



V současné době má Pelešková na svém kontě dvě medailová umístění, jedno vítězství z domácích turnajů a výborné třetí místo z mezinárodního turnaje Austrian junior open 2008 ve Vídni. O další sportovní růst se společně starají hlavní trenér squashe František Tůma, který s druhým trenérem Hláskem plánují účast na dalších domácích turnajích. „A hlavně účast Denisy na mezinárodních turnajích v Itálii, Německu, Španělsku a Nizozemsku.“ Hlavní cíle druhé poloviny sezony jsou: udržení předního postavení na republikovém žebříčku v G15 (do 5.místa), G17(do 10. místa), na mezinárodním žebříčku G15 dosáhnout umístění v první stovce hráček. „A zajištění sponzora na další sezonu.“ Mladé hráčce, člence Head teamu elite, vychází vstříc i ředitel ZŠ Máj Luboš Staněk. „Bez této široké podpory klubu , školy a rodiny by Denisa namohla podávat tak dobré výkony.“