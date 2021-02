„Pepa Polák byl pro nás číslo jedna na seznamu možných posil. Děkujeme Příbrami, že umožnila jeho dřívější návrat z hostování,“ sdělil Robert Mifka, generální manažer klubu.

Zranění Radka Macha byla velká daň, kterou Jihostroj zaplatil ve vítězném zápase proti Karlovarsku. Kapitán Jihostroje bude se zlomeným kotníkem laborovat delší dobu a jeho návrat na palubovku ještě v této sezoně není příliš reálný. Vedení klubu mělo pouhé tři dny na sehnání náhrady před koncem přestupové uzávěrky. "Okamžitě začal koloběh intenzivních jednání," popisuje tiskový mluvčí českobudějovického klubu Matěj Mayer.

Na seznamu vytipovaných posil byl nejvýše právě Josef Polák, nadějný odchovanec Jihostroje hostující v Příbrami. „Pepa je velký talent, jehož návrat jsme vážně zvažovali od příští sezony. Okolnosti se ale změnily a jsem rád, že jsme si ho mohli stáhnout už nyní. Rád bych tímto poděkoval vedení Příbrami za rychlé a vstřícné jednání,“ říká generální manažer Robert Mifka. V Jihostroji věří, že jednadvacetiletý Josef Polák plnohodnotně doplní stávající dvojici blokařů Peter Ondrovič – Valerij Todua. „V průběhu rozjeté sezony nechce žádný klub své hráče pouštět, proto je pro nás velmi důležité, že můžeme hráče kvalit Pepy Poláka přivítat v Jihostroji. Blíží se klíčová fáze sezony, kdy bude důležité mít široký a silný kádr,“ doplňuje Mifka.

Josef Polák je odchovancem Jihostroje a patří mezi velké talenty českého volejbalu na blokařském postu. "Za A tým Jihostroje si poprvé zahrál už během play off 2016 jako teprve sedmnáctiletý mladík," připomíná Matěj Mayer. Na hostování do Příbrami odcházel v květnu 2019 za větším herním vytížením. Nyní se člen širšího kádru české reprezentace vrací zpět do Jihostroje, kde má smlouvu i na následující sezonu. Stejně jako při svém předchozím působení v Jihostroji bude nosit dres s číslem patnáct.