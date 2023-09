V Sokole České Budějovice se odborní trenéři věnují nejen talentovaným atletům, ale také dětem. Třeba i těm nejmenším. V září zaplavili stadion zástupci nastupující generace.

Trénink dětí na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Stanislav Gryc si s dobrým pocitem v duši zkušeného atletického trenéra prohlíží desítky dětí, které dovádějí na první trénincích v novém školním roce. "Venku se na trénincích snažíme vydržet, co to jde," díval se směrem k modré obloze, kterou nádherně prozářilo podzimní slunce. "Většinou jsme pod širým nebem do prvních mrazů," dodává. "Pokud to vyjde do října, do začátku listopadu, budeme spokojení."

O spokojenosti mohou mluvit odborníci při pohledu na početné skupiny dětí, které si mezi sebe rozdělili trenéři českobudějovického Sokola. "Jsme moc rádi, že děti chodí, ale je problém je dostávat na závody," poznamenal Gryc a hned myšlenku rozvedl: "Potřebujeme, aby děti závodily, zejména u těch starších. Někdy mám pocit, že se spíš nechce rodičům. Děti by jely. Ale musí za babičkami, odjíždějí tam a pak zase jinam. Přito od nás dostávají termínovku na celý rok dopředu."

Děti, které třeba ani ještě nechodí do školy, běhají po trávníku na stadionu s obrovským nadšením. Pokukují po svých starších kamarádech. "Třeba starší přípravka už se od starších závodníků něco naučí. Ti nejmenší ještě asi ne. Ale třeba dnes tu byla tréninková skupina Jiřího Coufa, tam se mají opravdu na co dívat," jmenoval Gryc svého kolegu, který se atletům věnuje pečlivě už řadu let.

Rozhodnout se pro atletiku může kdokoli. "My dáváme dětem měsíc na zkoušku. Ať přijdou, zatrénují si, vyzkoušejí si, co je baví. Pak podají přihlášku a to už by měly chodit pravidelně. Mladší na tréninky, u starších je podmínkou účast na závodech."

Motto trenérů v Sokole České Budějovice je sympatické. Naučit děti slušnému chování. A probudit u nich lásku ke sportu. Stanislav Gryc dodává: "Rozhodně nechceme, aby ze všech našich atletů byli reprezentanti. U malých dětí se v žádném případě nesnažíme dělat specializaci. Jedeme všeobecnou přípravu. Běhání, skákání, házení, gymnastiku. Prostě všechno. Ani já, ani kolegové trenéři nejsme u nás v Sokole příznivci specializace u malých začínajících atletů." Prožité dětství se sportem přináší nastupující generaci nenahraditelné životní zkušenosti. "Děti se naučí pohybovat v kolektivu, pomáhají jedno druhému. Děti samy musí ukázat, co v nich je. Každé z nich se s tím musí poprat," dodal zkušený atletický trenér Sokola České Budějovice Stanislav Gryc.