Čtyři děvčata bojovala ve třech disciplínách.

Veronika Kadlecová a Alexandra Vaněčková v disciplíně sólo s hůlkou a rekvizitami a Barbora Ježková společně s Michaelou Šramovou předvedly svůj talent v duu s hůlkou a rekvizitami. „Soutěži předcházely dlouhé přípravy a mnoho hodin strávených v tělocvičně.“

Podle trenérky jsou zmíněné disciplíny náročné. „Kromě propojení tanečních prvků a složité práce s hůlkou musí děvčata také ovládat další náčiní. Gymnastické stuhy, obruče a další různé kulisy, které jim pomáhají realizovat rodiče.“

Proces vytváření soutěžních skladeb se stává záležitostí celých rodin. „Každá choreografie má téma, které dívky musí vyjádřit,“ popisuje vedoucí klubu Starlette České Budějovice. Klub se může pochlubit stoprocentní bilancí. „Děvčata ze všech tří soutěžních vystoupení přivezla do Českých Budějovic kompletní sbírku medailí.“

Už posedmé vybojovala titul mistryně ČR Veronika Kadlecová. „Její vystoupení sklidilo velký úspěch nejen u poroty, která ji ohodnotila nejvyššími body a okomentovala skladbu superlativy bez výtky, ale i u široké veřejnosti,“ chválí trenérka.

Sólistka Alexandra Vaněčková vybojovala ve velké konkurenci skvělých závodnic 2. místo a titul vicemistryně České republiky. „Svým výkonem si získala publikum ronovské haly.“

Českobudějovický klub reprezentovaly také Michaela Šramová a Barbora Ježková. Děvčata v soutěži dvojic oslnila porotu. „Slzička ukápla, když se jim na krku houpala vysněná bronzová medaile,“ popisuje vedoucí klubu.

Kromě titulů mistra, vicemistra a druhého vicemistra České republiky přivezly dámy dvě nominace na říjnové ME. „To se bude konat v italském Lignano Sabbiadoro.“ Reprezentovat budou Veronika Kadlecová a Alexandra Vaněčková. „Veronika bude i letos obhajovat titul mistryně Evropy.“

Děvčata z českobudějovického klubu se připravují na blížící se Světový pohár v twirlingu a následné Grand Prix. Obě soutěže se konají začátkem srpna ve francouzském Limoges. „Protože je celá akce finančně velmi náročná, dívky si založily projekt startovač, kde jim může kdokoli přispět na jejich cestu a za svůj příspěvek si vybrat dáreček, který mu přijde domů. Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl děvčata byť symbolickou stokorunou podpořit, může si zadat do vyhledávače projekt: z jihu-cech-do-sveta-s-twirlingem,“ vzkazuje Věra Kadlecová, vedoucí úspěšného a ambiciozního klubu Starlette České Budějovice.