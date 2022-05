"Páteční den proběhl bez ztráty kytičky, kdy starší žáci vybojovali jasný postup do další skupiny, kam si nesli dvě cenné výhry," popisuje Mayer průběh prestižního turnaje. "V utkání s Kojetínem bohužel došlo ke zranění hráče Adama Ungera, který nemohl do dalších zápasů nastoupit. Ani tato nešťastná událost ale tým neodradila od vytyčeného cíle," má Mayer na mysli postup do semifinále.

„Tuto metu jsme zvládli na jedničku. Kluci v základní části předvedli velice kvalitní mezihru, organizovanost a silný útok. Bohužel vyrovnaný tie break se Lvy Praha jsme v koncovce neproměnili (15:17) a postavil nás tak před těžšího soupeře v semifinále – Kladno. Tam jsme kladenského soupeře během druhého setu nedokázali odtáhnout servisem od sítě a nedodržovali jsme taktické pokyny v obraně. Tie break jsme nakonec bohužel neproměnili,“ mrzí hlavní trenérku Nikolu Schwachovou.

Starší žáci volejbalového Jihostroje České BudějoviceZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Ve hře zůstal boj o cenný kov – bronz. Souboj o třetí místo se Znojmem proběhl v královéhradecké hale komentovaně, což byl pro kluky velký zážitek, poprvé nastupovali při vyhlašování vlastních jmen. „Znojmo jsme porazili dva nula týmovým výkonem a odvážnou hrou v útoku a na servisu. Myslím, že na tento zápas budeme všichni rádi vzpomínat. Je skvělé odjíždět z mistrovství České republiky po vítězném utkání a s medailí na krku,“ říká Nikola Schwachová. Při závěrečném vyhlašování byl Dominik Tóth vyhlášen nejlepším blokařem mistrovství České republiky a Tomáš Skolka nejlepším smečařem.

„Celkově hodnotím sezonu jako velice zdařilou. Žáci po deseti letech vrátili do Českých Budějovic trofeje z Českého poháru a medaile z mistrovství České republiky. Kluci mají určitě velký potenciál. Kromě talentu jim totiž nechybí ani píle. Navíc jádro týmu společně absolvovalo už řadu reprezentačních kempů a volejbalových táborů v Trhových Svinech, kde vyjma tříbení volejbalových dovedností neustále utužovalo skvělou partu,“ pochvaluje si hlavní trenérka.

Na mistrovství České republiky byli starší žáci v této sestavě: Marek Benda, Martin Glaser, Dominik Tóth, Jakub Michalec, Tomáš Skolka, Jan Smetana, Adam Unger, Martin Našinec a Jan Kotýnek.

Většinu hráčl ještě čeká olympiáda dětí a mládeže v Olomouci na konci června, kde poměří síly s výběry jednotlivých krajů a někteří z nich se budou účastnit širších reprezentačních srazů.

„Velký dík patří všem rodičům, kteří kluky vedou ke sportu a volejbalu. Jezdili nás na zápasy podporovat přes celou republiku. Náš fanklub patřil rozhodně k nejpočetnějším a nejhlasitějším,“ zakončuje spokojená hlavní trenérka starších žáků Nikola Schwachová.