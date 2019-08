V průběhu tréninků si odskočí na dva přípravné turnaje. Nejprve do Karlových Varů, pak do Liberce.

Oproti předchozím rokům bude tým trenéra Dvořáka v silném složení už od prvního tréninkového dne. „Nedorazí de Amo a Zmrhal, oba jsou s národními týmy,“ říká manažer Robert Mifka. De Amo hraje ve španělském dresu, Zmrhal v českém.

Ostatní hráči by už ale měli být k dispozici. „Bulhar Mechkarov přiletí jedenáctého srpna, Piskáček skončil v juniorském nároďáku, také začne přípravu u nás,“ doplnil Mifka.

V létě do kanceláře klubu nedorazily žádné špatné zprávy, nikdo zranění z dovolené neohlásil.

Potíže s ramenem vyřadily ze sestavy české reprezentace smečaře Petra Michálka. „Měl by být na start přípravy nachystaný, úvod tréninků pro něj bude asi jemnější, rameno se řešilo konzervativní cestou, nebude to hned na nějaké mlácení do balonů, ale trénovat bude,“ potvrdil manažer českého mistrovského celku.

Jihostroj Č. Budějovice si letos zahraje přímo v základní skupině Ligy mistrů. „Protože probíhají předkola, tak se tři soupeře dozvíme až koncem října,“ vysvětluje Mifka. „Jsou sice známé koše, víme už, koho dostat nemůžeme, ale z toho se zatím moc vyvozovat nedá.“

Ze čtyřčlenné skupiny postoupí jen první tým a tři nejlepší ze druhých míst.

Pro další družstva pohárová pouť sezonou 2019/2020 skončí. „Zápasy Ligy mistrů nás čekají až v prosinci.“