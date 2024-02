Kateřina Nash, olympionička s účastí na letních i zimních hrách, se vrátila do světa cyklokrosu, tentokrát v roli fanouška a funkcionářky. Na MS v Táboře předávala medaile a sledovala výkony českých závodnic. Připravuje se na cestu na OH do Paříže.

Kateřina Nash na MS v Táboře potvrdila, že pojede na OH do Paříže | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kateřina Nash, která pochází z Prachatic a žije v USA, se celkem pětkrát zúčastnila olympijských her, dvou zimních (Nagano 1998, Salt Lake City 2002) a tří letních (Atlanta 1996, Londýn 2012, Rio 2016). Po Kateřině Neumannové se stala druhou českou sportovkyní v historii, které se podařilo zúčastnit se letních i zimních her. Teď se chystá na OH 2024 do Paříže.

Kateřina Nash ve své bohaté sportovní kariéře vybojovala dvě medaile na MS v cyklokrosu. S velkou chutí přicestovala i na světový šampionát 2024, který brilantně připravili organizátoři v Táboře. "Byl jsem na mistrovství světa hlavně jako divák a fanoušek cyklokrosu," vyprávěla dáma, která pracuje pro UCI. "Měla jsem tu jen několik oficiálních úloh, potkala jsem pana prezidenta, předávala jsem medaile."

Odborníci se shodli na tom, že kdyby Kateřina Nash naskočil přímo do závodu, rozhodně by byla nejlepší českou cyklokrosařkou. "Dodneška závodím," pousmála se nad přímý dorazem. "Cyklokros je specifický v tom, že se na tu disciplínu musíte úplně soustředit. Vyjíždíte body, abyste měl na mistrovství světa dobrou startovní pozici. Po mnoha letech, co jsem kombinovala horská kola a cyklokros, už se to nedalo zvládat. Závodím jen v létě, na cyklokros jsem se přesunula už jen jako fanoušek."

České ženy ve srovnání se světovou konkurencí na MS 2024 naprosto propadly. Trio, které bylo na startu do cíle vůbec nedorazilo! Nosková po necelých dvou okruzích zastavila v depu a vzdala, další dvě závodnice (Vaníčková, Tvarůžková) rozhodčí pro velkou ztrátu nepustili do posledního kola. Jak by si hypoteticky vedla Kateřina Nash? "Te je jen spekulace," rozesmála se sympatická Jihočeška. "Se světovou špičkou už jsem se dva nebo tři roky vůbec neporovnala, můžu vyprávět, že bych jela výborně, ale realita by asi byla jiná."

Nash si uvědomuje sílu nejlepších závodnic na světě. Přesto dodala: "Trať, jak letos vypadala, by se mi určitě líbila."

Podle Kateřiny Nash udělal cyklokros obrovský posun v několika oblastech. "Třeba ve sledovanosti," uvažuje bývalá česká reprezentantka. "Cyklokros je zajímavý pro závodníky, kteří kombinují několik cyklistických disciplín, ale ti si zase musí vybírat, kolik toho za zimu mohou odzávodit. Pro tento sport je skvělé, že velké hvězdy světové cyklistiky se stále vracejí do cyklokrosu. Občase ale na UCI musíme řešit, jak je který závod obsazený."

Aktuálně se Kateřina Nash ze všeho nejvíc aktivně věnuje etapovým závodům na horských kolech. Podporovala mladou závodnici, sama vyráží do terénu. "Vytrvalostní závody na horských kolech a gravel," upřesnila.

Při ohlížení za bohatou kariérou české lyžařky a cyklistky vždy budou hodně vysoko dvě medaile z MS v cyklokrosu. Bronz v roce 2011 v St. Wendelu a bronz v roce 2017 v městečku Bieles. "Cyklokros mám moc ráda. Asi to je pro mě nejoblíbenější disciplína ze všech," připustila. "Na cyklokrosové tratě jsem se vždy ráda vracela, styl závodění mi vyhovoval, bylo to kratší, dynamické. Prostě se závodilo. Reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa a vyhrát dvě medaile, vyhrát Světové poháry, to jsou skvělé vzpomínky."

Nash si v Táboře užívala atmosféru. "Rozumím tomu, co je za definici: cyklokrosový fanoušek. Si sednete a za dvě hodiny máte po závodě. Skvěle to vypadá i v televizi."

Cesta na MS 2024 těšila českou reprezentantku o to víc, že se jelo v jejím kraji. "Jsem z jižních Čech," přikyvovala v Táboře. "S UCI jsme měli čtyři dny pracovních schůzek v Praze, to bylo fajn, protože Prahu většinou jen tak prolétnu. Než jsme šli do práce, vstala jsem brzy ráno a vyběhla jsem si na Hrad. Společně s cestou na mistrovství světa se ale dostanu i domů do Prachatic, užijeme trošku pohody s rodiči."

MS 2024 v cyklokrosu mělo jasný podtitulek. Loučení Zdeňka Štybara. "Třikrát vyhrál titul mistra světa, já u toho dvakrát byla osobně. To je tak moc fajn, když někdo z týmu vyhraje tak obrovskou akci, jako je světový šampionát. Zdeňka respektuju jako skvělého závodníka. Nejvíc na něm ale obdivuju, i po jeho velkých triumfech, když jsme na sebe narazili, tak pozdravil, zeptal se, jak se mám, podíval se mi do očí, respektoval mě jako všechny ostatní. To hodně říká o jeho charakteru," popisuje Nash osobní zkušenost s českou hvězdou, která v Táboře ukončila profesionální kariéru.

Kateřina Nash se chystá na olympijské hry do Paříže. "Jako fanoušek. "To je odměna za naši práci v UCI. Vyřídí nám akreditaci, poletím tam a ráda budu fandit našim cyklistům. V Paříži budu jen na část olympiády, převážně na závody na horských kolech." V UCI se Nash nevěnuje práci na plný úvazek, ale času funkcionařině věnuje hodně. "Nepracuju v kanceláři UCI ve Švýcarsku, to ne, ale jsem v komisi, se kterou se scházíme třikrát zas rok. A jsem i součástí dalších komisí. Práce mám relativně dost, ale zatím se to dá skloubit s mojí cyklistickou kariérou. To je pro mě skvělá kombinace. Když celý den sedíme v kanceláři, tak mi to pomůže si uvědomit, jak neustále moc ráda jezdím na kole. "