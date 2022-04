Do letošního ročníku, v němž bude nejvyšší soutěž hrát jen osm týmů, tak Sokol vstupuje se zkušenostmi z Final four, ale i hráčskými posilami. Šéfem klubu je staronový starosta Sokola Hluboká, hráčská legenda a čerstvý čtyřicátník David Šťastný, hlavním trenérem velezkušený Zdeněk Josefus.

Hluboká v extralize baseballistůZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

„My jsme vloni vletěli do extraligy po šestnáctileté pauze, dařilo se nám v základní části, ale v nadstavbové Top six i Final four už jsme v těžkých zápasech sem tam zaplatili nováčkovskou daň. Letos už budou mít prakticky všichni naši hráči za sebou extraligové zkušenosti, a jsem rád, že můžeme opět stavět na našich odchovancích. To je vždy ta nejlepší motivace pro naše nadějné hráče v žákovských a juniorských kategoriích, když vidí, že poctivá práce se vyplácí a že se mohou dostat až na samou špičku našeho krásného sportu,“ soudí předseda klubu a bývalý reprezentační nadhazovač David Šťastný, který zve všechny diváky na tribuny sportovně-relaxačního areálu na Hluboké na letošní extraligovou premiéru. První domácí nadhoz uvidí diváci v sobotu 2. dubna v pravé poledne.

Zpět k loňské úspěšné sezóně, kdy statistiky ovládli mezi pálkaři Martin Mužík, mezi nadhazovači Jan Novák, mazácké výkony podával mezi seniory i v reprezentaci do 23 let Matěj Vlach. K vynikajícím výkonům se vloni rozehráli hlubočtí odchovanci Vasil Zhupanin, zkušený ranař Martin Macháček, Standa Hejný, v poli Kamil Miranda, Martin Klimovič, Pepe Novák, Jan Líkař, Michal Soukup a další. V patnácti okusil Extraligu catcher Lukáš Jelínek a o rok starší byl Michal Malát. Ze zahraničních hráčů k oporám - Australanu Billy Parsonsovi a Novozélanďanu Jimmy Boycemu – přichází jako hrající trenér pětatřicetiletý Australan Scott Mulhearn, který v minulých sezónách patřil v dresu Kotlářky Praha k nejvýraznějším osobnostem Extraligy a nahradil amerického srdcaře Wesley Roemera, který jediný ze Sokola po loňském čtvrtém místu odešel. Dalším příchozím z Kotlářky je třicátník Petr Síla a z prvoligového Miners Kladno zamířil do sportovního areálu pod hlubockým zámkem třiadvacetiletý Patrik Scheifert.

„Základem toho, že jsme vloni jako úplný nováček ukázali sportovní potenciál hned na startu soutěže, tkvěl ve vynikající zimní přípravě. Hráči na sobě dobrovolně pracovali a jen koronavirová opatření komplikovala lepší kolektivní souhru. Letos už se zimní příprava blížila normálu, ale na tréninku individuálních dovedností a fyzičky stavíme i letos. Kluci si vloni ověřili, že v těch opravdu těžkých utkáních rozhodují absolutní maličkosti, jeden dobrý odpal zlomí zápas. Proto jsme hodně pracovali hlavně na zlepšení pálky i taktiky v poli a dalších herních i mentálních dovednostech. Letošní systém o osmi týmech namísto deseti je těžší, už v základní části nenajdete slabšího soupeře, nebudou lehké zápasy, všichni budou chtít alespoň do Top 6, stejně jako my, takže extraliga bude napínavá od prvního do posledního nadhozu. Vloni jsme jako nováček neměli co ztratit, letos už jsme v pozici loňské štiky Extraligy a obhajujeme čtvrté místo. Věřím, že se letos dostaneme do Top 6 a doufám i v obhajobu pozice v první čtyřce,“ soudí hlavní trenér Zdeněk Josefus. Tomu budou jako vloni pomáhat trenér pro pole Michal Kapr, mentorem nadhazovačů je reprezentant Jan Novák a novým hrajícím trenérem, který se zaměří hlavně na pálku, je Scott Mulhearn.

Valná hromada Sokola Hluboká zvolila starostou jednoty Davida Šťastného

V základní části extraligy, kterou startuje Sokol v sobotu 2. dubna od 12. hodin doma s pětinásobným mistrem ČR Technikou Brno, se utká každý s každým třikrát o účast v Top 6. V Top 6 hraje opět každý s každým třikrát a první čtyři pak v semifinálové skupině na tři výhry. Finále Czech series se hraje na čtyři vítězná utkání a mistra extraligy bychom měli znát nejpozději 28. srpna. Sedmý a osmý tým základní části pak hrají nadstavbu s nejlepšími čtyřmi celky první ligy.

Sokol Hluboká je společně s Třebíč Nuclears jediným zástupcem „venkovských“ týmů, dále už mají v soutěži účast jenom velká města. Tři zástupce má Brno - Hrochy, Techniku a loňské vicemistry Draky, dva týmy má Praha – Eagles a Tempo, a Ostravu reprezentují loňští mistři Arrows Ostrava.

První dvě extraligová utkání Sokola Hluboká se hrají v sobotu 2. dubna ve 12. a 15. hodin a třetí v Brně na Technice v neděli 3. dubna od 13. hodin. Hlubocká utkání jsou dostupná na webu Sokola Hluboká www.baseball-hluboka.cz živě s komentářem Jana Koláře a Milana Maříka, či play-by-play na tv.baseball.cz.