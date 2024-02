Šokující výsledek ve Final Four. Lvi prohráli s týmem z Beskyd. Mečbol máme na videu. V Táboře se v pondělí večer odehraje finále Českého poháru. Zápas, který začne v 18.00 má velmi nečekané obsazení. Odolena Voda nastoupí proti týmu z Beskyd.

Senzace v Táboře. Lvi z Prahy prohráli v semifinále s týmem z Beskyd | Video: Deník/ Radka Bělíková

Aleš Holubec patří k nejúspěšnějším českým volejbalistům uplynulých let. Po skvělé profesionální kariéře se vrátil do Hradce Králové, kde hraje a trénuje prvoligovou Slavii. Jeho manželka Laura hrála během víkendu dva zápasy na jihu Čech. V Českých Budějovicích. V první lize žen. A patřila mezi nejlepší hráčky, výraznou měrou se podílela na vítězství Hradce Králové v hale ZŠ Oskara Nedbala nad Madetou České Budějovice dvakrát 3:1.

Aleš Holubec připravoval tým na semifinále Final Four proti Odolena Vodě. Hradec Králové přivezl do Tábora i nečekaný trumf. Údajně v roli mentora, ale připravený naskočit do hry, byl Jan Štokr. Kamarádi mu přezdívají Drobek.

Štokr je diagonální hráč, univerzál, který měří 206 cm. Býval velkou oporou české volejbalové reprezentace, hrál italskou profesionální volejbalovou ligu série A 1. Podle ne úplně detailních a přesných statistik reprezentoval Českou republiku více než 150 krát. Nastupoval na mistrovstvích světa (Japonsko 2006, Itálie 2010) a na mistrovstvích Evropy (2003, 2005, 2009). Je mistrem České republiky a vítězem Českého poháru s týmem Odolena Voda v roce 2004.

V prosinci roku 2010 i 2011 zvítězil s týmem Itas Diatec Trentino na mistrovství světa klubů v katarském Dauhá. S tímto týmem zvítězil v roce 2011 i v italském poháru a Superpoháru. Jeho zatím nejúspěšnější sezona pokračovala v březnu roku 2011 vítězstvím ve volejbalové Lize mistrů. Teď dorazil do Tábora jako mentor a hráč týmu z Hradce Králové. V semifinále se Štokr opravdu objevil, Hradci ale do finále nepomohl.

První semifinále přineslo v Táboře šok. Senzaci. Podívejte se na video, Lvi prohráli s týmem z Beskyd 1:3. Druhé semifinále bylo jasnější, Aero Odolena Voda bylo lepší než prvoligový Hradec Králové.

Semifinále: Aero Odolena Voda – TJ Slavia Hradec Králové 3:0 (25:17, 25:15, 30:28), Black Volley Beskydy – VK Lvi Praha 3:1 (16:25, 25:19, 25:19, 25:21). Finále: Od. Voda - Beskydy (pondělí 18.00), rozhodčí Krtička a Kvarda.