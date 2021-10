I přesto, že osm dvojic byl pro rozpis a systém turnaje ideální počet. Po rozlosování se hrály dvě skupiny po čtyřech dvojicích. Hrálo se na jeden set a každá dvojice měla po třech utkáních ve skupině jistotu ještě jednoho či dvou zápasů o umístění.

,,Ceny máme, můžete hrát i o třetí místo," vybízel po semifinále Jaroslav Zíb, kterému po celý turnaj pomáhal podobně zkušený pořadatel, místopředseda Jihočeského tenisového svazu, Vladimír Kuka. Třetí a čtvrté dvojice ze skupin si zahrály o celkové pořadí v turnaji útěchy. Až pět setů na slunci bylo za jediný den slušnou porcí. O třetí místo se i proto nehrálo.

Turnaj mládne. Dvěma dvojicím je letos dohromady 101 let, jedné 104 a další 105. Nejstarším účastníkem byl písecký rodák Jiří Honsa starší, kterému je letos 73 let. hrál se synem Jiřím a do finále se nedostali jen těsně. Vytvořili i nejstarší dvojici, v součtu 123 let. ,,Řekl bych, že byli dokonce lepší než vítězové," prohlásil po turnaji Zdeněk Trnka. S Josefem Doležalem se utkal s oběma dvojicemi.

,,Jednou jsme měli mít na turnaji tři hráče přes 90 let a jednoho 89letého," podotkl Jaroslav Zíb. Tehdy spočítal, že pokud by hráli všichni čtyři spolu, bylo by jim dohromady 363 let. To by byl těžko překonatelný světový rekord. ,,Nepovedlo se to. Jeden z hráčů nakonec přijet nemohl."

Tenisový turnaj v Písku. Zleva hlavní pořadatel Jaroslav Zíb, vítězové Luboš Pýcha a Miroslav Mařík, a místopředseda Jihočeského tenisového svazu Vladimír KukaZdroj: Deník/ archiv JTS

Honsovi mají hodně zkušeností. Byli i na mistrovství světa dvojic otec-syn a matka-dcera, které na svém tenisovém ranči v Texasu pořádal dobře známý Australan John Newcombe, světová jednička své doby v singlu a také vynikající deblista. V New Braunfels se Honsovi zdrželi přes týden. Protože to bylo v roce 1993, byla to tehdy i díky poznání Ameriky docela slušná škola.

,,Hrály tam opravdu dvojice z celého světa," pokýval hlavou Jiří Honsa starší. ,,Hodně jich bylo z Evropy," přidal. Vybavil si, že z Československa byly na turnaji ještě dvě dvojice, další mužská a jedna ženská. ,,Měli jsme tehdy dost času na to, abychom život v Americe poznali zblízka." Sám hraje tenis odmalička. Od 45 let startoval několik sezon ve veteránské lize. A účastnil se veteránských turnajů.

Jižní Čechy dobře zná, i když se brzy po jeho narození rodina stěhovala do Děčína. Jezdil k prarodičům do Písku a v rozsáhlém píseckém tenisovém areálu pamatuje i starou dřevěnou klubovnu. Na důkaz jmenoval známá písecká tenisová jména své doby.

Ve finále vedli Doležal s Trnkou 2:0. Pak se však zápas zvrtnul. ,,Uhrát ještě třetí game, asi by se soupeř zlomil," přemítal Zdeněk Trnka. ,,Rozhodlo, že jsme si nechali vnutit jejich hru," dodal Josef Doležal. ,,Nebylo to až tak těžké. Jenže jsme si nechali vnutit jejich hru a sami jsme více kazili," shodli se oba.

Vítězové si ani nemohli přesně vzpomenout, co všechno už letos vyhráli či kde všude byli. Jsou sehrají, jezdí na turnaje společně delší čas. V Písku však byli poprvé. ,,Rozhodli jsme zlepšenou hrou na síti," prohlásil Miroslav Mařík. ,,Také jsme méně kazili," doplnil Luboš Pýcha.

Oba si na krku nechali zlaté medaile, které dostali s diplomy a věcnými cenami. Medaile zaujaly i další hráče. Všude se neudělují i přesto, že jsou největší symbolikou úspěchu. ,,Letošní pátý ročník turnaje 100 plus se uskutečnil v roce, kdy slaví královské město Písek 777 let," upozornil v závěrečném projevu Jaroslav Zíb a neopomněl poděkovat za účast. Ihned po vyhlášení výsledků plánoval, kdy bude pořádat další turnaj a jakou bude mít formu.

Výsledky - skupina A: 1. Doležal, Trnka - Irber, Irber 6:3, - Honsa, Honsa 6:3, - Nedošínský, Pašek 6:0, 2. Honsa, Honsa - Irber, Irber 6:2, Nedošínský, Pašek 2:6, 3. Irber, Irber - 4. Nedošínský, Pašek 6:2. O 2. místě rozhodl při stejném skóre vzájemný zápas.

Skupina B: 1. Pýcha, Mařík - Veselý, Zbořil 6:4, - Kukač, Chmelík 6:2, - Fischandel, Müller 6:0, 2. Veselý, Zbořil - Kukač, Chmelík 6:1, - Fischandel, Müller 6:4, 3. Fischandel, Müller - 4. Kukač, Chmelík 6:1.

Semifinále: Doležal, Trnka - Veselý, Zbořil 6:4, Pýcha, Mařík - Honsa, Honsa 6:4, finále: Pýcha, Mařík - Doležal, Trnka 6:3. (jts)