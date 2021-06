Měchenice a Hradec Králové B je v úvodu sezony doma porazily vždy 5:4. Ve svých areálech oba zástupci jihočeské oblasti podlehli vždy 2:7. Oba také uhráli šest setů.

Strakonice pocítily sílu Mostu C. Na postu jedničky hostů nastoupil 35. hráč tuzemského žebříčku Matyáš Černý. V 1. kole sestřelil Cintla z Chebu dvěma kanáry. Cintl je v žebříčku za Černým o pouhé čtyři příčky… Podobně dopadl i strakonický Přemysl Fiala. Ani on si proti Černému nepřipsal žádnou hru. Neradová a Brožová se ve dvouhře i v deblu se bily ve třech setech. Zvítězila dvojka Kateřina Brožová, která ve Strakonicích hostuje z TK Neridé. Potěšil Pavel Procházka. Kapitán strakonického týmu zdolal o 18 let mladšího protivníka ve třech dlouhých setech a zajistil domácím druhý bod.