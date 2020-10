Strakonické basketbalistky, které hrají nejvyšší soutěž pod názvem BK U19 Chance, mají za sebou dva zápasy.

Strakonice v nejvyšší soutěži basketbalistek | Video: Deník/ Kamil Jáša

Strakonické basketbalistky, které hrají nejvyšší soutěž pod názvem BK U19 Chance, mají za sebou dva zápasy. V obou prohrály. Před domácí letošní premiérou se sešli zástupci klubu s novináři. „Máme úplně obměněný kádr,“ uvidíme, na co to bude stačit,“ říká trenér, manažer a tiskový mluvčí klubu Petr Martínek. Podle něj koronaviry zasáhly i do složení týmů v ŽBL. „Bude víc českých soubojů,“ všiml, si, že kluby už tolik pro letošní sezonu neangažovaly zahraniční posily.