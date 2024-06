Kniha "Sport u Otavy" přináší fascinující příběhy sportovců ze Strakonic, kteří se nesmazatelně zapsali do historie českého i světového sportu. Autor Pavel Pechoušek shromáždil osobní zpovědi a unikátní fotografie 15 výjimečných sportovců, čímž vytvořil jedinečnou publikaci, která by neměla chybět v knihovně žádného sportovního nadšence.

Jindřich Staněk, Saša Salák, Vít Krejčí, Roman Turek, Miroslav Vondřička nebo Martin Faměra. To jsou jména sportovců, kteří svěřili své osudy výjimečné knize Sport u Otavy. Autorem je jihočeský novinář a publicista Pavel Pechoušek.

Unikátní knížka bude sloužit jako památka nesmrtelných výkonů zdejších borců, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin nejen českého, respektive československého sportu. „Podle mě vzniklo něco, co tu chybělo. Veliké příběhy, osobní zpovědi, zajímavosti, o kterých se ani nevědělo, to vše doplněno o nádherné fotografie. Skvělá publikace, která by měla byt součástí knihovny každého sportovního fandy na Strakonicku,“ uvádí Jan Petráš.

Kniha je koncipovaná tak, že ji tvoří zpovědi 15 borců, kteří ve své disciplíně dosáhli nejen celorepublikového významu, ale nesmazatelně se zapsali i do evropské, respektive světové sportovní historie.

„Ze Strakonic pochází řada sportovců, kteří svými výkony překonali nejen hranice kraje, ale celé České republiky či Československa. To je jeden z našich strakonických unikátů. Zdá se, že tu máme jakýsi sportovní vitamín,“ uvádí strakonický publicista a historik Jan Malířský.

„Výborná práce, kniha zasahuje do mnoha sportovních disciplín. Nenásilně a čtivě popisuje historii sportu u nás. Krásné jsou i fotografie. Jen je škoda, že se do knihy nevešlo více. Věřím, že autora čeká ještě minimálně jeden poločas," usmívá se Stanislav Kašpar ze strakonické České unie sportu.

Součástí knihy je bohatá fotografická galerie, která dokumentuje kariéru jednotlivých sportovců od dětství po dobu vrcholné slávy. Většinu také nafotil Václav Pancer, vynikající fotograf České tiskové kanceláře.

Křest knihy se bude konat na Pivovarské pouti v sobotu 22. 6. v 18.15 na hlavním pódiu.