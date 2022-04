Body Strakonic: A. Rosecká 15, L. Vydrová 8, A. Jeništová 7, N. Horsáková, A. Machytková 6, K. Tomšovicová 5, A.. Junková, H. Kolegarová 4, M. Jánská 2. Trestné hody: 35/24:25/16. Trojky: 19/6:14/5. Doskoky: 44:42. Osobní chyby: 19:26.

Ani vedení 2:0 na zápasy nakonec strakonickým basketbalistkám k přímé záchraně extraligy nestačilo. Série s Trutnovem se dostala až do pátého utkání, které bylo nejdramatičtějí ze všech.

V trutnovské sportovní hale se odehrávalo až neskutečné drama. V první čtvrtině se oba celky střídaly ve vedení, které ani jednou nepřevýšilo čtyři body. Na konci první části měly hráčky od Otavy dva body navrch. Druhá čtvrtina se odvíjela ve stejných intencích jen s tím, že domácí hráčky šly na přestávku ve vedení o tři body.

Ve třetí části na tom byly lépe domácí basetbalistky. Ty se dostaly do vedení až o dvanáct bodů (47:35) a se Strakoničandama to nevypadalo dobře. Nicméně po třetí čtvrtině to již bylo jen o šest bodů. Hráčky od Otavy měly velm dobrý vstup do závěrečné čtvrtiny a stav vyrovnaly (49:49, 51:51) a dokonce se dostaly do vedení (51:53). Další minuty patřily domácím, nicméně necelých dvacet vteřin před konce snížily Strakonice trojkou na rozdíl jediného bodu. Po následném faulu se štěstím domácí hráčka proměnila oba trestné hody. Strakonice měly posledních sedm vteřin na srovnání trojkou, ale míč obroučku nenašel, a tak mohly záchranu slavit hráčky Trutnova.

Strakonické basketbaistky si nyní musejí více než měsíc počkat na barážovou sérii.