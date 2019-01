Strakonice – Házenkářům Strakonic to v poslední době moc nejde. Ještě začátkem roku jejich situace vypadala docela optimisticky, po šesti porážkách v řadě však klesli na poslední místo.

TALENTOVANÝ Tomáš Nejdl, na snímku mezi karvinskými Janem Zbránkem a Matějem Nantlem, se dohodl s Plzní. | Foto: Jan Škrle

Tu poslední utrpěli i přes zlepšený výkon v sobotu, kdy doma nestačili na Karvinou 29:35. „Z naší strany to byl určitě nejlepší zápas z posledních čtyř. Je jenom škoda, že jsme takto neodehráli první poločas v Brně nebo doma s Novým Veselím. Věřím, že jsme mohli mít nyní bodů víc,“ posteskl si po prohře s Karvinou trenér Roman Marienka.



Ačkoliv se týmu nedaří, některé individuální výkony vyčnívají. Martin Mošovský je se 125 góly druhým nejlepším střelcem extraligy a stále zůstává králem sedmimetrových hodů.



Svými výkony na sebe upozorňuje také dvacetiletý Tomáš Nejdl, o jehož služby projevilo zájem hned několik extraligových mužstev. A právě před týdnem se Tomáš Nejdl dohodl s mistrovskou Plzní.



Strakonický mladík má pochopitelně radost. „Chtěl jsem ještě zkusit nějaký kariérní růst, protože mým snem je házenou se živit. Vím, že tady to nepůjde tak snadno jako v zahraničí. Plzeň ale beru jako obrovskou příležitost posunout se dál,“ říká Tomáš Nejdl.



V extraligovém mužstvu Strakonic hraje také jeho mladší bratr Adam a ve starších žácích ještě nejmladší bráška Marek.



Nejstarší Tomáš se bude v příští sezoně do Plzně stěhovat. Kromě házené totiž bude v západočeské metropoli i studovat. „Měl bych tedy stíhat všechny tréninky. Chci na sobě co nejvíc pracovat,“ těší se na novou šanci Tomáš Nejdl.



Strakonickému klubu bude citelně chybět, trenér Marienka nicméně věří, že Nejdla se podaří nahradit. „Hráčů podobného typu máme víc a určitě si poradíme. Zájem z Plzně je oceněním pro naše trenéry mládeže, ale zejména jde o úspěch Tomáše samotného. Záležet bude především na něm, jak bude sám na sobě pracovat,“ říká k Nejdlově odchodu Roman Marienka.



Ve středu cestují Strakonice do Lovosic k poslednímu duelu základní části.