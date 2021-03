Strakonické hráčky se pro tuto sezonu definitivně rozloučily s mistrovskými zápasy na domácí palubovce. "Znovu podaly statečný výkon a navíc se mohly radovat ze své druhé výhry. Byla to koruna za společnou snahu, kterou po celé utkání potvrzovala radost lavičky po každém daném koši."

Po utkání Miroslav Vondřička nastoupenému týmu poděkoval. "Za diváky, lépe řečeno za příznivce, neboť diváci musí být doma."

Trenér, který vedl tým i na OH, poděkoval za snahu a bojovnost, kterou basketbalistky prokázaly. "Přes prohry a nevydařené výsledky. Hráčky se snažily ve všech zápasech." Podle Vondřičky si tým zaslouží pochvalu také proto: "Že jsou v něm jen české, navíc mladé holky, hrají proti týmům, které jsou posíleny cizinkami, Nastuoují proti zkušenějším basketbalistkám s výškovou převahou." Vondřička připomněl, že díky snaze mohly malé Strakonice startovat už 30 let v extralize. "A v příští sezoně, snad bude rezharná, mohou pokračovat. Určitě je to mimořádnost, podobných příkladů v kolektivních sportech bychom těžko hledali." Trenér Vodnřička požádal basketbalistky, aby na jihui Čech pokračovaly. "Spíš jsem je víc poprosil," usmívá se trenérský bard. "Aby u nás pokračovaly, i když občas nemusely být se vším spokojeny, ale i tak obětavě překonávaly všechny překážky a určitě i někdy i zklamání. Byl bych rád, kdyby jim vydržela vůle hrát a také hrát za nás, aby jim příznivci strakonického basketbalu mohli stále fandit."