Počet mladých lidí, kteří slyší od lékařů diagnózu diabetes 1. stupně, narůstá. Díky moderním technologiím se sportovcům a jejich lékařům daří dostat nemoc pod kontrolu. Asi nejpopulárnější sportovkyní v České republice je skeletonistka Anna Fernstädtová.

Anna Fernstädtová v závodě Světového poháru v Altenbergu obsadila 15. místo. Podívejte se na video, jak svoje jízdy hodnotí. "Aničce byla diagnostikována cukrovka ve chvíli, kdy se připravovala na olympiádu," popisuje diabetoložka z Českých Budějovic Alena Váchová, která se diabetikům dlouhodobě a systematicky věnuje.

Fernstädtová se narodila v Praze. Odmala žila v Německu. Za rodinou se vrací do Jihočeského kraje. Po přestěhování do Berchtesgadenu se ve svých 14 letech rozhodla pro závody ve skeletonu. Udělala dobře. V roce 2018 vyhrála mistrovství světa juniorů. Na zimních olympijských hrách 2018 dokončila závod na šestém místě. V lednu 2022 jí byla diagnostikována cukrovka, i přes tuto okolnost startovala na ZOH 2022, kde skončila sedmá.

Podobný verdikt slyšel od lékařů talentovaný cyklista Matyáš Kopecký, který jezdí v profesionálním týmu s americkou licencí Novo Nordisk. Team Novo Nordisk je profesionální cyklistický tým pro diabetiky založený generálním ředitelem Philem Southerlandem. Jeho sídlo je v Atlantě ve státě Georgia. Podle diabetoložky Aleny Váchové medicína v uplynulých letech urazila obrovský kus cesty. "V současné dobře už se diabates prvního stupně dá docela dobře skloubit s náročným vrcholovým sportem. Díky technologiím, které máme k dispozici, glukózovým senzorům, které glykémii měří čtyřiadvacet hodin denně, můžeme diabetikům přizpůsobit úplně všechno," říká Váchová a doplňuje: "Mohou sportovat, mohou dělat úplně všechno co chtějí."

Úplně dobrou zprávou není, že narůstá počet pacientů s diabetem 2. stupně. "Diabetici přibývají velkou měrou," potvrzuje Alena Váchová, která svá slova může dokumentovat přesnými statistickými údaji. "Bohužel, přibývají diabetici čím dál tím mladší. Tuto diagnózu od nás slyší padesátníci, čtyřicátníci a výjimeční nejsou ani třicátníci."

Zatímco Anna Fernstädtová nebo Matyáš Kopecký pod lékařským drobnohledem provozují velmi náročný profesionální sport, diabetikům druhého stupně prospěje, když budou dodržovat základní pravidla. "Sport a pohyb," přikyvuje Alena Váchová. "Diabetes je civilizační choroba. Pohyb, sport a úprava jídelníčku stoprocentně pomáhají. Pokud se pacient pohybuje a myslí na to, co jí, je to pro něj úplně to nejlepší, co může udělat."