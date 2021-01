V dohrávce 7. kola extraligy volejbalistů mezi Č. Budějovicemi a Karlovarskem se zranil kapitán Jihostroje Radek Mach. Jihostroj vyhrál 3:1.

České Budějovice v extralize volejbalistů | Foto: Deník/ Jan Škrle

"Špatně jsem došlápl," popisoval. "Ani nevím, na koho jsem stoupl." Po dopadu zavadil o nohu kanadského univerzála Adama Casey Schoutena. Výron? Bohužel. Nejen. Něco daleko horšího. "Mám zlomený kotník, minimálně šest týdnů budu mimo. Snad se vrátím ještě v play off," mračil se Radek Mach. "Máme dobré zázemí, na zápase byl náš lékař, hned z haly jsem odjel do nemocnice, rentgen bohužel prokázal zlomeninu." Alespoň malou náplast mu připravili jeho spoluhráči. "Psali mi lidi, co zápas sledovali, že jsme vyhráli, je dobře, že to tak dopadlo," uvedl kapitán Jihostroje Radek Mach, který svému týmu bude v play off chybět. "Kdybych se vrátil alespoň na finále," dodal.